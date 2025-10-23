Galicia se blinda ante la dermatosis nodular: habrá cuarentena para las granjas que incorporen vacas foráneas
Medio Rural toma medidas ante una enfermedad que ya ha obligado a sacrificar a 2.500 animales en Cataluña
La Consellería do Medio Rural ha decidido actuar para blindar Galicia ante la dermatosis nodular contagiosa y proteger al ganado vacuno frente una enfermedad que se ha detectado por primera vez en España hace solo unas pocas semanas y de la que ya se han confirmado al menos 17 focos en Cataluña.
Lo que hará, como principal medida, será someter a una cuarentena de 21 días a todas las explotaciones que incorporen a su ganadería vacas procedentes del extranjero o de cualquier otra parte de España. Durante esas tres semanas, todos los animales tendrán que estar inmovilizados.
De momento no hay constancia de ningún caso de dermatosis nodular contagiosa en Galicia
Se establece, además, la obligación de desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia.
Estas medidas de seguridad tendrán una vigencia de 30 días naturales a partir de hoy y la Xunta decidirá si prorroga las restricciones en función de la evolución epidemiológica.
Llamamiento a la tranquilidad
A pesar de estas reglas preventivas, la Consellería do Medio Rural lanza un mensaje de tranquilidad al sector, con el que se reunirá el próximo lunes para abordar esta situación y resolver dudas, porque a estas alturas no hay constancia de ningún caso en la comunidad.
En Cataluña, esta infección ha obligado ya a sacrificar unas 2.500 vacas.
