Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España

Con el descenso de las temperaturas y la llegada de las largas tardes de otoño, muchas personas buscan refugio en espacios de relax donde desconectar del ritmo cotidiano. Los circuitos de spa combinados con una cena especial se han consolidado como una de las experiencias más demandadas en España entre quien busca regalarse un momento de calma y placer.

Según los datos recogidos por Aladinia.com, la principal plataforma de regalos de experiencias del Estado, la demanda de este tipo de planes creció un 17% en el último año, una cifra que confirma el interés creciente por el turismo de bienestar. La tendencia es clara: cada vez más personas optan por escapadas cortas que combinen descanso, gastronomía y entorno natural.

Un hotel gallego entre los mejores de España

Entre los establecimientos más destacados por los usuarios figura un nombre gallego: el Hotel Galatea 4*, situado en Sanxenxo. La elección no sorprende, teniendo en cuenta la larga tradición de Galicia como destino termal y el atractivo de las Rías Baixas para el turismo de relax y naturaleza.

El Hotel Galatea de Sanxenxo, elegido entre los mejores de España por los usuarios por su circuito spa y gastronomía / Cedida

El Hotel Galatea ofrece un moderno circuito spa que incluye jacuzzi, saunas, baño turco, piscinas activas, hamman y zona de relajación. Durante hora y media, los visitantes pueden liberar tensiones en un espacio pensado para el descanso físico y mental. La experiencia se completa con un masaje de veinte minutos para dos personas, diseñado para potenciar los efectos del tratamiento termal.

Para culminar la jornada, el hotel propone una cena en su restaurante, donde la cocina gallega se reinventa con productos frescos del mar y de la huerta local. Mariscos, pescados de temporada y verduras de las Rías Baixas se convierten en los protagonistas de un menú que combina tradición y toque contemporáneo. El precio de la experiencia completa para dos personas es de 158 euros, según el portal Aladinia.com.

El Hotel Galatea propone una cena en su restaurante para completar la experiencia en el spa / Cedida

Sanxenxo, un enclave rodeado de naturaleza

El Hotel Galatea se encuentra en uno de los destinos turísticos más reconocidos de Galicia. Sanxenxo, con un ambiente marinero y un puerto deportivo de referencia, combina playas de arena blanca, miradores con vistas a la ría y una oferta gastronómica y hotelera de primer nivel.

La localización permite complementar la experiencia con paseos por la costa, visitas a las bodegas del Val do Salnés o actividades al aire libre, como rutas a pie por la costa de A Lanzada o salidas en barco hacia las islas Ons. Todo eso contribuye a consolidar este municipio pontevedrés como un destino de bienestar integral, donde el descanso se combina con la naturaleza y la buena mesa.

Los otros hoteles destacados en España

Junto al hotel pontevedrés, Aladinia incluye en su selección algunos de los establecimientos más exclusivos del país. Entre ellos, el Hospes Palau de lana Mar 5* en Valencia, el Arima & Spa 4* en San Sebastián, el Hipotels Barrosa Palace 5* en Chiclana de la Frontera (Cádiz) o el Hotel Agarres de Montbrió 4* en Tarragona.

Hotel Hospes Palau de la Mar en Valencia (Comunidad Valenciana), otro de los establecimientos más valorados / Cedida

Todos tienen en común una apuesta por un turismo de experiencias, en el que el visitante no solo se hospeda, sino que vive una jornada completa de cuidado personal, gastronomía y descanso. La selección recoge también establecimientos de lujo en Madrid, Córdoba, Palma de Mallorca o Cáceres, lo que refleja la expansión del turismo de bienestar por todo el territorio estatal.

El crecimiento del turismo de bienestar

La clasificación elaborada por Aladinia coincide con una tendencia general que ya detectan los profesionales del sector turístico: el bienestar como motor de viaje. En Galicia, este tipo de escapadas encuentran un terreno fértil gracias a la abundancia de recursos termales, la presencia de establecimientos con spa y la calidad de la oferta gastronómica.

Cada vez son más las parejas y grupos de amigos que buscan experiencias que combinen salud, descanso y placer gastronómico, especialmente fuera de la temporada alta. Además, estas propuestas funcionan también como regalo experiencial, una modalidad en crecimiento frente al consumo de productos materiales.