Reunión de Rueda y Lucena (Aena): los trabajos para coordinar los aeropuertos gallegos comenzarán el 5 de noviembre en Santiago
Rueda agradece la disposición del ministro Puente por facilitar este encuentro con el presidente de Aena, petición a la que accedió en el último Foro La Toja
El 5 de noviembre tendrá lugar la primera reunión del nuevo grupo de trabajo del comité de coordinación aeroportuaria para tratar de buscar situación a la crisis de conectividad que vive Galicia y sus aeropuertos. Los presidentes de la Xunta, Alfonso Rueda, y de Aena, Maurici Lucena, han coincidido este jueves en la necesidad de realizar un análisis técnico, pormenorizado de la situación de los tres aeropuertos gallegos, antes de hacer una propuesta real sobre las medidas que se deben adoptar para conseguir su coordinación y mejorar la conectividad, el número de pasajeros y la eficiencia de cada instalación.
Rueda quiso agradecer la disposición del ministro de Transportes, Óscar Puente, por facilitar este encuentro con el presidente de Aena, petición a la que accedió en el último Foro La Toja. El presidente de la Xunta también animó a todas las administraciones y agentes implicados en la coordinación aérea de Galicia, a sumarse a este proceso de análisis para superar el bache que atraviesan los tres aeropuertos, gallegos y avanzar hacia un plan de coordinación conjunto.
Por su parte, Maurici Lucena incidió en que la reunión del próximo 5 de noviembre, que se celebrará en Santiago, será el punto de partida de este proceso, en el cual se espera diseñar la hoja de ruta de los tres aeropuertos de manera conjunta y coordinada. Pero para ello antes será necesario realizar, dijo el presidente de Aena, un análisis técnico y no simplista de la situación actual de la conectividad gallega, para tomar decisiones a la hora de establecer el papel que debe desempeñar cada aeropuerto y los tres de manera conjunta en el contexto actual.
