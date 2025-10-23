La UE quiere evitar vertidos de pélets como el que afectó a Galicia en 2024: estas son las nuevas medidas aprobadas

Con el propósito de prevenir nuevos vertidos de pélets de plástico como el que afectó a las costas gallegas en enero de 2024, el Parlamento Europeo dio este jueves la luz verde final a la nueva normativa. Los legisladores deben ahora el texto adoptado, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), si bien es cierto que sus disposiciones no se aplicarán hasta dos años después de su entrada en vigor y tres años en el caso del transporte marítimo, que también se ve alcanzado por estas medidas. Ese sector, el marítimo, estaba fuera de la propuesta inicial planteada por la Comisión Europea y fue España quien consiguió su inclusión.

Esta normativa se aplicará a todos los operadores que manipulen más de cinco toneladas de pélets de plástico en la UE y exigirán a las entidades que adopten medidas específicas para evitar pérdidas. También afectará a todos los transportistas de la UE y de fuera del territorio comunitario que utilicen carreteras, ferrocarriles o vías navegables interiores, así como a los operadores marítimos que salgan o hagan escala en un puerto de un país de la Unión.

Los operadores económicos también tendrán que establecer y aplicar un plan de gestión de riesgos para cada instalación que manipule gránulos de plástico.

Por su lado, el transporte marítimo deberá garantizar que los pélets de plástico transportados por mar estén embalados en envases de buena calidad, lo suficientemente resistentes y debidamente cerrados para soportar las condiciones normales, y que vayan acompañados de información clara sobre la carga y de solicitudes especiales de estiba.

Cuando se produzcan pérdidas fortuitas o accidentales, los operadores económicos, los transportistas estarán obligados a informar inmediatamente a los servicios de emergencia, a tomar todas las medidas posibles para minimizar las consecuencias y a prevenir nuevos incidentes.