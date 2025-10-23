Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE quiere evitar vertidos de pélets como el que afectó a Galicia en 2024: estas son las nuevas medidas aprobadas

Cuando se produzcan pérdidas fortuitas o accidentales será obligatorio informar inmediatamente a emergencias

Pélets de plastico recogidos en la playa del Orzán, en A Coruna, el pasado año

Pélets de plastico recogidos en la playa del Orzán, en A Coruna, el pasado año / Cabalar / EFE

Belén Teiga

Agencias

Santiago

Con el propósito de prevenir nuevos vertidos de pélets de plástico como el que afectó a las costas gallegas en enero de 2024, el Parlamento Europeo dio este jueves la luz verde final a la nueva normativa. Los legisladores deben ahora el texto adoptado, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), si bien es cierto que sus disposiciones no se aplicarán hasta dos años después de su entrada en vigor y tres años en el caso del transporte marítimo, que también se ve alcanzado por estas medidas. Ese sector, el marítimo, estaba fuera de la propuesta inicial planteada por la Comisión Europea y fue España quien consiguió su inclusión.

Esta normativa se aplicará a todos los operadores que manipulen más de cinco toneladas de pélets de plástico en la UE y exigirán a las entidades que adopten medidas específicas para evitar pérdidas. También afectará a todos los transportistas de la UE y de fuera del territorio comunitario que utilicen carreteras, ferrocarriles o vías navegables interiores, así como a los operadores marítimos que salgan o hagan escala en un puerto de un país de la Unión.

Los operadores económicos también tendrán que establecer y aplicar un plan de gestión de riesgos para cada instalación que manipule gránulos de plástico.

Por su lado, el transporte marítimo deberá garantizar que los pélets de plástico transportados por mar estén embalados en envases de buena calidad, lo suficientemente resistentes y debidamente cerrados para soportar las condiciones normales, y que vayan acompañados de información clara sobre la carga y de solicitudes especiales de estiba.

Noticias relacionadas y más

Cuando se produzcan pérdidas fortuitas o accidentales, los operadores económicos, los transportistas estarán obligados a informar inmediatamente a los servicios de emergencia, a tomar todas las medidas posibles para minimizar las consecuencias y a prevenir nuevos incidentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
  2. Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
  3. La Xunta decretará de nuevo la emergencia cinegética contra el jabalí pese a la oposición de los cazadores: «No es el momento»
  4. La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
  5. Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
  6. Galicia ante la eliminación del cambio horario: ¿Cuál sería el impacto real en nuestros días?
  7. Vuelven las alertas a Galicia por mal tiempo esta semana: ¿En qué zonas y cuándo va a llover más?
  8. Google Maps se la lía a Paco González en Galicia: 'Quería conocer Bueu y...

La UE quiere evitar vertidos de pélets como el que afectó a Galicia en 2024: estas son las nuevas medidas aprobadas

La UE quiere evitar vertidos de pélets como el que afectó a Galicia en 2024: estas son las nuevas medidas aprobadas

Reunión de Rueda y Lucena (Aena): los trabajos para coordinar los aeropuertos gallegos comenzarán el 5 de noviembre en Santiago

Reunión de Rueda y Lucena (Aena): los trabajos para coordinar los aeropuertos gallegos comenzarán el 5 de noviembre en Santiago

La borrasca Benjamín deja rachas de hasta 140 km/h en Galicia: así va a evolucionar el tiempo

La borrasca Benjamín deja rachas de hasta 140 km/h en Galicia: así va a evolucionar el tiempo

Viviendas en venta pero okupadas: venden bancos, compran inversores

Viviendas en venta pero okupadas: venden bancos, compran inversores

La Oreja de Van Gogh anuncia nuevo concierto en Galicia tras hacer 'sold out' en su primera fecha

La Oreja de Van Gogh anuncia nuevo concierto en Galicia tras hacer 'sold out' en su primera fecha

La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: "El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde"

La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: "El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde"

El Gobierno frena el traspaso de la AP-9 a Galicia

El Gobierno frena el traspaso de la AP-9 a Galicia

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, habla de su «relación especial» con Santiago

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, habla de su «relación especial» con Santiago
Tracking Pixel Contents