La Guardia Civil busca al autor de un atraco a punto de pistola en un banco de Lugo: 60.000 euros de botín

Un hombre atracó esta mañana, a primera hora, la sucursal de Caixa Rural en San Román de Cervantes, en Lugo, a punta de pistola y se llevó un botín que podría superar los 60.000 euros, según la información facilitada a la agencia EFE por fuentes de la Guardia Civil, que ya ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar al autor de este robo.

Esos mismos informadores confirmaron que la Guardia Civil tuvo conocimiento de lo que había sucedido un poco después de las ocho y media de la mañana. Un único individuo, que protegía sus manos con guantes y llevaba aparentemente la cabeza cubierta con una peluca, amenazó con un arma de fuego corta a una empleada de la entidad, justo en el momento en el que procedía a la apertura de la sucursal.

Según su relato, al tiempo que la amenazaba con esa arma corta -todavía no se ha podido constatar si era real o simulada-, la condujo hasta el lugar en el que se encuentra la caja fuerte de la sucursal, donde se hizo con un botín que oscila entre 60.000 y 90.000 euros, a la espera del recuento oficial por parte de la entidad.

Nada más tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al autor del atraco.