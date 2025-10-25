Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo

Iba de copiloto, mientras que el conductor del vehículo resultó herido

El vehículo implicado en el accidente.

El vehículo implicado en el accidente. / Guardia Civil

El Correo Gallego

Un joven de 23 años ha muerto y otra persona ha resultado herida en un accidente de un coche que se ha registrado este sábado en el municipio de Lugo.

El suceso se produjo minutos antes de las 11.00 horas de esta jornada en el punto kilométrico 7,500 de la LU-P-2902, que une Lugo con el puente de Ombreiro. El vehículo implicado se salió de la vía por el margen izquierdo y volcó.

A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo, un Peugeot 307, resultó herido y fue trasladado por los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, y el copiloto perdió la vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
  2. Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
  3. La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
  4. Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
  5. Galicia ante la eliminación del cambio horario: ¿Cuál sería el impacto real en nuestros días?
  6. Vuelven las alertas a Galicia por mal tiempo esta semana: ¿En qué zonas y cuándo va a llover más?
  7. Google Maps se la lía a Paco González en Galicia: 'Quería conocer Bueu y...
  8. Fallece la mujer que fue embestida por una res durante San Froilán en Lugo

Muere un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo

Muere un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo

Galicia suspende todas las ferias, mercados y subastas de ganado ante la dermatosis nodular

Galicia suspende todas las ferias, mercados y subastas de ganado ante la dermatosis nodular

Gerardo Echeita, especialista en inclusión educativa: «Urge transformar el sistema para que todo el alumnado se sienta valorado y cuidado»

Gerardo Echeita, especialista en inclusión educativa: «Urge transformar el sistema para que todo el alumnado se sienta valorado y cuidado»

Tragsa inicia una investigación interna por acoso laboral en el «Miguel Oliver»

Tragsa inicia una investigación interna por acoso laboral en el «Miguel Oliver»

El colegio Monterrey de Vigo sanciona a cinco alumnos tras la apertura de una investigación por acoso a una niña de 5 años

El colegio Monterrey de Vigo sanciona a cinco alumnos tras la apertura de una investigación por acoso a una niña de 5 años

La Guardia Civil busca al autor de un atraco a punto de pistola en un banco de Lugo: 60.000 euros de botín

La Guardia Civil busca al autor de un atraco a punto de pistola en un banco de Lugo: 60.000 euros de botín

La Xunta denuncia que las ayudas a enfermos de ELA solo llegarán al 5% de los pacientes

La Xunta denuncia que las ayudas a enfermos de ELA solo llegarán al 5% de los pacientes

‘Anatomía de un instante’, una disección del golpe de Estado de Antonio Tejero el 23-F con sello gallego

‘Anatomía de un instante’, una disección del golpe de Estado de Antonio Tejero el 23-F con sello gallego
Tracking Pixel Contents