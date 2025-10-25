Muere un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo

Un joven de 23 años ha muerto y otra persona ha resultado herida en un accidente de un coche que se ha registrado este sábado en el municipio de Lugo.

El suceso se produjo minutos antes de las 11.00 horas de esta jornada en el punto kilométrico 7,500 de la LU-P-2902, que une Lugo con el puente de Ombreiro. El vehículo implicado se salió de la vía por el margen izquierdo y volcó.

A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo, un Peugeot 307, resultó herido y fue trasladado por los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, y el copiloto perdió la vida.