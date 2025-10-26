Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos Queiruga: de la 'kale borroka' a la zona íntima

Choque frontal en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos Queiruga. La secretaria xeral del PPdeG ha denunciado este domingo un ataque en X (antes Twitter) por parte del divulgador, número 4 en la lista del BNG en las últimas elecciones europeas, en el que este llega a decir que le hace falta una bomba -mediante un emoticono- en su zona íntima.

Santos Queiruga reaccionó a través de su cuenta en la red social, en la que tiene más de 21.500 seguidores, a un mensaje previo de la secretaria xeral de los populares gallegos, en el que Prado se preguntaba "para qué se reunieron el BNG y los herederos de ETA en el País Vasco" y ella misma respondía que "para traer a la kale borroka a Galicia", texto que completó con los emoticonos de la bomba y la explosión.

A raíz de ese post, Queiruga publicó que siente "asco" por Prado y que le parece "gravísimo" lo que ella hace sin que nadie le diga nada, al tiempo que la calificaba de "frívola, venenosa" y "mala persona".

"Ela si que ten falta dunha 💣 na cona"



O BNG debería prescindir para sempre deste divulgador de odio e violencia.



Pero o comunismo do BNG consiste precisamente niso: intentar silenciar e poñer na diana a quen non pensan coma eles. E por iso me botan as súas hordas. pic.twitter.com/CwpMmsgAbT — 🍒 Paula Prado (@paulapra2) October 26, 2025

En sus respuestas a otros usuarios de X justifica su reacción y señala que "muchas señoras de este país le dirían a Paula Prado que ella sí que tiene falta" de una bomba, a través del emoticono, en su zona íntima. "¿Sabes lo que quiere decir esa expresión en un registro coloquial, que es a lo que yo me refiero?", interpela Santos Queiruga en ese mismo mensaje, en el que acaba criticando a Prado por "hablar sin prestar atención al buen juicio".

En su denuncia, también a través de las redes sociales, la secretaria xeral del PPdeG ha rescatado la frase de "ella sí que tiene falta" de una bomba en su zona íntima e insta al BNG a "prescindir para siempre de este divulgador de odio y violencia", al tiempo que recuerda que fue el número 4 de la candidatura de los nacionalistas a las elecciones europeas.

"Pero el comunismo del BNG consiste precisamente en eso: intentar silenciar y poner en la diana a quienes no piensan como ellos. Y por eso me echan sus hordas", ha concluido Prado en su mensaje.