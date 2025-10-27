METEO
Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
Tras un inicio estable, el tiempo estará marcado esta última semana de octubre por lluvias generalizadas y un ambiente plenamente otoñal
Galicia comenzó la semana con un último respiro del anticiclón que dejó un fin de semana luminoso y de temperaturas suaves. Según la predicción de Meteogalicia, este martes por la tarde notaremos la entrada de un frente procedente del sur, que traerá cielos cada vez más cubiertos y las primeras lluvias, más probables en las comarcas del oeste y generalizadas por la noche.
Las temperaturas subirán ligeramente, con máximas de 18 grados en Santiago, 20 en Vigo y 21 en Ourense. El viento soplará flojo, de componente sureste.
Miércoles gris y húmedo
Según Meteogalicia, la mitad de la semana estará marcada por las bajas presiones. Los cielos se mantendrán nublados y las precipitaciones serán débiles pero persistentes, sobre todo en la franja atlántica y en las zonas de montaña.
Las temperaturas mínimas seguirán en ascenso mientras que las máximas descenderán moderadamente. Los vientos, inicialmente del sur, rolarán a norte a última hora.
Jueves: la borrasca atlántica se impone
El jueves será el día más adverso de la semana. Una profunda borrasca ubicada al sudoeste de Irlanda empujará un nuevo frente que dejará lluvias más intensas y generalizadas, especialmente por la tarde.
Los vientos del sur soplarán con fuerza en el litoral y en las zonas altas, y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios: entre 11 y 14 grados en Santiago y entre 13 y 18 en Vigo.
Un Todos los Santos pasado por agua
Las previsiones indican que el fin de semana prolongado de Samaín y Todos los Santos mantendrá el mismo patrón: lluvia, viento y temperatura suaves.
Las borrascas seguirán llegando desde el Atlántico, sin riesgo de acumulaciones extremas pero con más de 100 litros por metro cuadrado previstos en la fachada occidental.
Octubre se despide así con un ambiente ya plenamente otoñal, y noviembre se estrenará con el sonido de la lluvia marcando el ritmo de las jornadas en Galicia.
