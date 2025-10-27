El cribado de cáncer de pulmón se extiende a toda Galicia

El programa piloto de cribado de cáncer de pulmón que la Consellería de Sanidade estaba desarrollando en la provincia de A Coruña se extenderá ahora a las tres restantes, con el objetivo de ver, en función de los resultados, «la posibilidad de incluirlo en la cartera de servicios generales». La población diana de esta prueba son aquellos residentes en la comunidad con una edad comprendida entre los 55 y los 74 años que fumen o que lo hayan dejado en la última década.

Así lo trasladó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien avanzó que se citará a unas 49.000 personas. Lo hará, como es habitual en las citas del Sergas, a través de un SMS. Estos ya se empezaron a enviar este mismo lunes, según apuntó el mandatario gallego.

Los gallegos que sean citados y acepten participar en la prueba, se someterán a un TAC. En el caso de que se detecte alguna anomalía, al igual que en otros cribados del Sergas, se activarán las vías rápidas necesarias para hacer nuevas pruebas.

Rueda quiso, asimismo, exponer los resultados de este programa en la provincia coruñesa donde, de las 273 personas invitadas, el 72% acudieron a la cita, detectándose cinco casos, «la mayoría en fase inicial» . Además, apuntó el mandatario gallego, «se descubrieron otros problemas de salud».