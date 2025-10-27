Gran atasco en la salida de A Coruña por tres accidentes múltiples registrados en apenas dos kilómetros de diferencia en la AP-9

Tres accidentes múltiples en apenas dos kilómetros de diferencia en la AP-9 están provocando largas retenciones de tráfico a la salida de A Coruña en sentido Santiago a primera hora de este lunes.

Según informa la Guardia Civil, los tres accidentes han ocurrido casi a la misma hora, entre las 8.45 y las 8.50 horas, en apenas dos kilómetros de la mencionada vía con un total de 13 vehículos implicados.

El primero de los siniestros se produjo a las 8.50 horas en el km 10 con tres coches implicados y un herido. Apenas kilómetro y medio después tuvo lugar, pero cinco minutos antes, otro accidente múltiple entre tres vehículos.

El tercero de los accidentes se produjo a las 8.50 horas en el km 12. Se trata del accidente más aparatoso y hay siete vehículos implicados. A pesar del gran número de coches, solo hay que lamentar daños materiales.

📢🔴En A Coruña, dificultades de salida por un accidente en la AP-9, a la altura de Cambre.



➡️Incidente en el P.K. 10.

➡️Provoca el corte del carril izquierdo.

➡️Ocasiona más de 3 kilómetros de retenciones. pic.twitter.com/WXW9cb7zIu — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 27, 2025

Todos los siniestros se han producido en sentido Santiago y hay un carril cortado. En estos momentos, la Guardia Civil de Tráfico está regulando el paso para tratar de agilizar el desplazamiento de todos los vehículos que se han quedado atascados por los tres accidentes.

A pesar de que ninguno de los ocupantes resultó herido grave, hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 -que atendieron por lo menos a un par de heridos leves-, los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil de Tráfico.