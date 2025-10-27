Muere un hombre de 55 años en Cospeito tras ser picado por velutinas
La víctima había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a las 15.00 horas fue picado por avispas velutinas.
E.P.
Un hombre de 55 años de edad que responde a las iniciales J.I.P. ha fallecido la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas mientras estaba de caza.
Según ha informado a Europa Press el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, la víctima había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a las 15.00 horas fue picado por avispas velutinas.
Dado que el hermano del fallecido es alérgico a las picaduras de este insecto, incluso se dio la voz de alarma para que le fuese acercado al lugar de los hechos el medicamento oportuno, pero no se pudo hacer nada por su vida.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. "Fue todo muy rápido", lamentó el alcalde.
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
- Vivir solo en Santiago: «Tiene sus desventajas, pero para mí es un privilegio»
- Galicia ante la eliminación del cambio horario: ¿Cuál sería el impacto real en nuestros días?
- Vuelven las alertas a Galicia por mal tiempo esta semana: ¿En qué zonas y cuándo va a llover más?
- Google Maps se la lía a Paco González en Galicia: 'Quería conocer Bueu y...