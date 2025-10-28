Amplían la alerta por la presencia de gluten no etiquetado en un bulgur ecológico distribuido en Galicia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha ampliado este martes la alerta sanitaria por la presencia de gluten sin declarar en envases de bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo. El producto se comercializaba con un etiquetado incorrecto que indicaba “sin gluten”, a pesar de contenerlo de forma natural.

La alerta, emitida inicialmente el pasado 23 de octubre por un único lote, ya afecta a cuatro lotes diferentes, distribuidos en hasta catorce comunidades autónomas, entre ellas Galicia.

Lotes afectados

Los lotes afectados son:

50270 , con fecha de caducidad el 3 de diciembre de 2026

, con fecha de caducidad el 3 de diciembre de 2026 40556 , con caducidad el 11 de mayo de 2026

, con caducidad el 11 de mayo de 2026 40791 y 50011, ambos con caducidad el 10 de septiembre de 2026

La detección se realizó gracias a una notificación de las autoridades sanitarias de Cataluña, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), que advirtieron de la distribución de otros lotes además del inicialmente comunicado.

Según la información disponible, el producto fue distribuido en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta su redistribución a otras comunidades.

Comunicación a las CC. AA.

La Aesan ya trasladó esta información a las autoridades competentes de cada territorio para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los puntos de venta.

Como medida de precaución, se aconseja a las personas con enfermedad celíaca u otras patologías relacionadas con la ingesta de gluten que se abstengan de consumir el producto si lo tienen en sus hogares. La agencia subraya que su ingesta no supone riesgo para el resto de la población.

El bulgur contiene trigo por lo que no es apto para personas celíacas / cc

El bulgur, elaborado a partir de trigo molido y parcialmente cocido, contiene gluten de manera natural, por lo que no puede considerarse un alimento apto para personas celíacas.