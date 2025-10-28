Confirmado el calendario laboral de Galicia 2026: doce festivos comunes y cuatro grandes puentes

El calendario laboral de 2026 recoge un total de 9 festivos, el mismo número que este año, que se celebrarán de forma conjunta en toda España, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A estos nueve festivos comunes hay que sumarles otros que las comunidades pueden desplazar a otro día, como ocurre con el jueves 2 de abril (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia, pero no con el viernes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Las comunidades autónomas tienen además la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

El 2026 contará, por lo tanto, con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.

Festivos comunes en 2026

En concreto, en 2026 serán festivos comunes en toda España los siguientes nueve días:

Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

(Año Nuevo) Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

(Epifanía del Señor) Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

(Viernes Santo) Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)

(Fiesta del Trabajo) Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen),

(Asunción de la Virgen), Lunes 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España)

( Fiesta Nacional de España) Domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)

(Fiesta de Todos los Santos) Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

(Día de la Inmaculada Concepción) Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)

Cuatro puentes largos

Por otro lado, los trabajadores podrán disfrutar el año que viene de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades al coincidir los días festivos en viernes o en lunes.

Son los siguientes: el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Calendario laboral Galicia 2026 / XUNTA DE GALICIA

Calendario laboral Galicia 2026

Teniendo todo esto en cuenta, el calendario laboral de Galicia en 2026 quedará de la siguiente forma, tras fijar la comunidad gallega como propios el 19 de marzo, el 24 de junio y el 25 de julio:

Año Nuevo (1 de enero)

Epifanía del Señor (Día de Reyes - 6 de enero)

Día de San José (19 de marzo)

Jueves Santo (2 de abril)

Viernes Santo (3 de abril)

Fiesta del Trabajo (1 de mayo)

Día de San Juan (24 de junio)

Día Nacional de Galicia (25 de julio)

Asunción de la Virgen (15 de agosto)

Fiesta Nacional de España (12 de octubre)

Inmaculada Concepción (8 de diciembre)

Natividad del Señor (25 de diciembre).

Además de estos días, cada ayuntamiento gallego determinará dos jornadas festivas como propias de su localidad.