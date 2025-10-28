Galicia afronta dos días de huelga contra la "precariedad" en la Educación pública

Más de 30.000 docentes y cerca de 374.000 estudiantes están llamados desde hoy a la huelga en la educación pública gallega convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y el Sindicato de Traballadores e Traballadoras do Ensino Galego (STEG). Alrededor de 70 centros de enseñanza en toda la comunidad reivindicaron su participación en el parón en un comunicado. También cuentan con el apoyo del sindicato de estudiantes Erguer y de la Confederación de ANPAS Galegas.

Entre las reivindicaciones figura la baja de ratios en el inicio de todas las etapas educativas a partir del próximo curso 26/27; la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y en 2012 también a partir del próximo curso y "fin de la discriminación horaria en los CIFP y centros de enseñanzas artísticas". Los sindicatos convocantes de la huelga llevarán a cabo este martes una marcha bajo el lema 'Viramos San Caetano' con el objetivo de "darle un giro a las políticas de la Xunta" y el miércoles desarrollarán manifestaciones hasta las Delegaciones provinciales de la Consellería.

Por su parte, la Xunta ha fijado, en una orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado para este martes y este miércoles, y que tendrán que garantizar la apertura y el cierre de los centros escolares.

La huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y se desarrollará desde las 00.00 horas del día 28 de octubre de 2025 hasta las 00.00 horas del día 29 de octubre de 2025.

Reivindicaciones

Demandan "medidas concretas que garanticen una correcta atención a la diversidad"; un plan real de eliminación de burocracia que lleve aparejado, entre otras medidas, un incremento de la dedicación horaria para equipos directivos, coordinaciones y tutorías. También, mejoras retributivas y reducción de la jornada laboral a partir de los 55 años y recuperación de las licencias por formación retribuidas, entre otras.

"Todos estos puntos repercuten directamente en la calidad educativa y en la atención al alumnado, especialmente aquel más vulnerable que en los últimos cursos se ha visto perjudicado por la falta de especialistas en atención educativas y los continuos recortes en profesorado", protestan desde ANPAS Galegas.