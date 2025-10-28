Sindicatos piden controles «más estrictos» ante la dermatosis nodular contagiosa

Galicia mantiene blindada la entrada y salida de ganado desde ayer hasta dentro de tres semanas. Así lo confirmó la Xunta en la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la reunión que mantuvo este lunes el director xeral de Gandaría, José Balseiros, con miembros del sector agrario, personal veterinario y sindicatos. Las ferias, mercados, concentraciones, subastas y concursos bovinos permanecerán aplazados, al menos, durante 21 días para proteger a la comunidad de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

A estas medidas se une la prohibición de acceso a Galicia de animales provenientes de lugares con presencia de esta enfermedad. Solo podrán entrar con destino a sacrificio «siempre que sean trasladados directamente a los mataderos», según explica Medio Rural.

Por su parte, Unións Agrarias (UU.AA) y el Sindicato Labrego Galego (SLG) celebran que Medio Rural escuchase las peticiones de los ganaderos y aplauden la moratoria de las concentraciones de ganado vacuno, que podrán prolongarse más allá de las tres semanas de ser necesario. «Nos parece bien que se cierren las ferias, pero creemos que es insuficiente», señalan desde el SLG. Piden poner el ojo en los «mataderos y camiones de transporte animal», donde consideran que debe haber «controles más estrictos», reclaman desde UU.AA ¿Pero por qué?

«Aquí llega bastante ganado desde el norte de Europa, de Francia, Alemania, Países Bajos, etcétera, en viajes muy largos en los que se pudo colar un tábano o una mosca en el camión y haber picado a un animal, por lo que es muy importante extremar la limpieza y desinsectación en el transporte de bovinos», explica Marta Souto, veterinaria especialista en prevención en Frades.

Por el momento, en la Galicia no hay ningún caso de dermatosis nodular, una enfermedad bovina englobada en la lista A según el reglamento de la Unión Europea, lo que implica medidas inmediatas para su erradicación. Eso se traduce en un «gran parón en la movilidad del ganado»; «una mortalidad que se incrementa en las granjas al haber una cabeza infectada por lo contagiosa que es»; «que solo se puede erradicar mediante la vacunación», y que la aparición de un caso confirmado obligaría al sacrificio de todos los animales de ese rebaño.

Aunque no afecta a los humanos, tanto los sindicatos como esta veterinaria coinciden en que se deben extremar las «medidas de higiene en las explotaciones agrarias». Con todo, Souto vaticina que «la llegada del frío bajará la prevalencia de esta enfermedad».