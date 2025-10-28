'Sirat' se corona en Chicago e impulsa a Oliver Laxe en la carrera por el Oscar
El film del director gallego logra el máximo reconocimiento, el Golden Hugo del certamen, y se consolida como firme aspirante a la candidatura española a los Oscar 2026
El desierto de Marruecos, una rave que se convierte en revelación espiritual y una cámara que transforma el caos en poesía: así es como Sirat, la última obra de Oliver Laxe, ha conquistado el corazón del jurado en Chicago. La película acaba de hacerse con el Golden Hugo, el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de la ciudad norteamericana, situando al director gallego un paso más cerca del sueño de Hollywood, en la carrera hacia el Oscar a la Mejor Película Internacional.
Este nuevo reconocimiento llega en un momento decisivo: Sirat fue la propuesta española seleccionada para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar 2026, lo que convierte el Golden Hugo en un empuje simbólico de cara a persuadir a la Academia.
Un salto simbólico
Ganar el Golden Hugo, compitiendo con otras 43 cintas, sitúa a Sirat en un mapa cinematográfico más amplio. El Festival de Chicago es uno de los más antiguos de los Estados Unidos con carácter competitivo, y recibir su premio a la mejor película (Best Film) —el Gold Hugo— da visibilidad internacional y refuerza el prestigio ante comités de premios y distribuidores.
Para Oliver Laxe y sus distribuidores supone demostrar que su discurso estético y narrativo compite al más alto nivel. El premio de Chicago no garantiza una nominación en los Oscar, pero suma puntos en términos de prestigio, respaldo crítico y visibilidad entre académicos. No es infrecuente que filmes con trayectoria de premios en festivales norteamericanos resulten incluidos en las longlists o shortlist de la Academia.
Ahora la película deberá superar las fases de selección de la Academia norteamericana: primero ser incluida en la lista previa de candidatas, luego entre las finales (normalmente cinco) y, si todo va bien, obtener la candidatura definitiva. La competencia será feroz, con una gran variedad de propuestas de países con tradición cinematográfica fuerte. De lograrlo, Oliver Laxe se convertiría en el primer director gallego en situarse tan cerca de la cotizada estatuilla.
Una coproducción franco-española
El relato de Sirat parte de la desaparición de una joven en una rave en el desierto marroquí; el padre (Luis, interpretado por Sergi López) y el hermano (Esteban, Bruno Núñez Arjona) emprenden un viaje hacia el interior de un mundo donde la música, el trance y el límite de las identidades confluyen.
En el plano técnico y artístico cuenta con nombres fuertes: Mauro Herce cómo director de fotografía, conocido por su capacidad de capturar el paisaje como un personaje más; cortes audaces en la edición (Cristóbal Fernández) y una banda sonora que cobra protagonismo: Kangding Ray (David Letellier), autor de la música que cumple un papel esencial en la experiencia del film.
Sirat se estrenó en Cannes en la sección competitiva del festival donde se alzó con el Premio del Jurado (compartido) que elogió la propuesta sonora, cinematográfica y sensorial de una película que sigue haciendo historia para el audiviosual gallego.
