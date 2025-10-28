El Supremo obliga a Audasa a devolver peajes cobrados en la AP-9 durante 81 incidencias por obras en Pontevedra

El Tribunal Supremo ha vuelto a cambiar las tornas en el caso de los peajes que la concesionaria de la AP-9 cobró, entre febrero de 2015 y junio de 2018, a pesar de los atascos reiterados que causaron las obras de ampliación del puente de Rande, que atraviesa la ría de Vigo, en Pontevedra. El alto tribunal, en una sentencia que se ha publicado este martes, ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía y obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados a los usuarios de la Autopista que conecta A Coruña y Vigo, afectados por las 81 incidencias durante estas obras.

Los magistrados de la Sala de lo Civil revocan así la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que había dado la razón a la compañía, después de que esta recurriera el fallo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra que también avalaba la devolución de esos peajes. El Supremo, por lo tanto, confirma íntegramente la sentencia de primera instancia, que además de considerar "abusiva" la actuación de Audasa, le ordenaba la devolución a todos los consumidores de las cantidades "indebidamente pagadas".

Más de 200 retenciones

Las obras en Rande, subrayan los jueces en su resolución, causaron más de 200 retenciones, de las cuales 81 fueron de "especial relevancia". A pesar de todo, y mientras se extendieron estos trabajos, "no se redujo el importe del peaje". Coinciden, al igual que el tribunal de primera instancia, en que Audasa incumplió con sus obligaciones con respecto a la prestación "correcta" del servicio, provocando un "desequilibrio" y una "falta de reciprocidad" con los usuarios que abonaban el canon.

La concesionaria de la autopista estaba obligada, según el Supremo, a proporcionar a los usuarios información sobre los atascos con la "antelación suficiente" para que pudieran adoptar "libremente" la decisión de circular o no por la misma. "De igual modo, al cobrar el peaje íntegro pese a no poder decidir los usuarios si utilizar o no la autopista (…) y al no garantizar Audasa la circulación rápida y fluida, se limitó el derecho de los usuarios a poder obtener una exención o reducción del precio", añaden los magistrados.

Los usuarios, continúa la sentencia, "no consintieron la práctica de cobrarles íntegramente el peaje pese a la defectuosa prestación del servicio, porque no tuvieron la facultad de decidir, al no haber dispuesto de la información pertinente sobre la incidencia del tráfico". La Sala de lo Civil del Supremo no acepta, por otra parte, que se obligue a adoptar la misma decisión en cualquier autopista gestionada por Audasa, porque la demanda va referida "específicamente" a las obras realizadas en la autopista gallega.