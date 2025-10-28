Los trenes entre Vigo y A Coruña tendrán 4.600 plazas más a la semana

Renfe toma medidas para ampliar la capacidad en el corredor ferroviario de Media Distancia más utilizado de España, con más de 5,3 millones de viajeros al año: el que conecta A Coruña y Vigo, con parada en Santiago.

Según dio a conocer ayer la compañía, a partir del próximo 3 de noviembre el trayecto ferroviario del Eje Atlántico incorporará a mayores más de 4.600 plazas semanales gracias a la circulación de trenes en doble composición —dos unidades unidas para prestar un mismo servicio—, lo que permitirá incrementar la capacidad del corredor un 12%. En total, cada semana circularán 18 trenes S121 con capacidad para más de 550 pasajeros cada uno. Esto supone que, de media, se ofertarán 657 plazas más cada día.

El refuerzo se centrará especialmente en días concretos y horas punta, donde se han registrado los mayores problemas de saturación, si bien todavía se desconoce en qué jornadas y horarios habrá más plazas disponibles.

El aumento de asientos en los trenes de Media Distancia que operan entre A Coruña y la estación de Urzáiz, en Vigo, se produce tras las numerosas incidencias registradas en los últimos meses en la Alta Velocidad entre Galicia y Madrid, por averías y fallos informáticos, a los que se sumó, ya en verano, la suspensión del servicio a causa de la ola de incendios que afectó a la comunidad.

Los usuarios: «Estamos siempre con incertidumbre»

Desde la plataforma de usuarios Media Distancia Galicia valoran positivamente que Renfe «reaccione a la altísima demanda de la población gallega» reponiendo los trenes de doble composición.

No obstante, echan en falta una «configuración más estable». Según explican, las semanas transcurridas sin las dobles composiciones han dificultado la movilidad de muchos usuarios que dependen del tren para trabajar y estudiar.

A todo esto se suma, según señalan desde la plataforma de usuarios, la escasa información que Renfe proporciona a los viajeros para que puedan organizarse con antelación. «Estamos siempre con incertidumbre», lamentan. En este sentido, piden detalles sobre los planes de la compañía para 2026. «No sabemos nada en firme de precios de abonos ni de la implacion del billete único», recuerdan.