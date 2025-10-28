Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta repartirá 5 millones entre concellos afectados por los incendios de este verano

Calvo apuntó que serán 46 los consistorios beneficiarios, la mayoría en la provincia de Ourense, para reparar daños y acometer reformas

Rueda, a la derecha, acompañado por Calvo, en San Caetano

Rueda, a la derecha, acompañado por Calvo, en San Caetano

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Los daños causados por los incendios forestales que este verano calcinaron parte de la comunidad gallega afectaron a viviendas familiares, negocios o explotaciones ganaderas, pero también a los propios consistorios locales, que sufrieron pérdidas y desperfectos en infraestructuras y asumieron costes de limpieza o de restauración ambiental. En este contexto, el Consello de la Xunta dio este lunes luz verde a la firma de los convenios con un total de 46 ayuntamientos gallegos para paliar los perjuicios ocasionados por los fuegos. A este fin el Ejecutivo gallego destinará en torno a cinco millones de euros.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, explicó que la mayoría de concellos beneficiados, hasta 35, pertenecen a la provincia de Ourense, la más castigada por las llamas. De los restantes, cinco están en Pontevedra, tres en A Coruña y tres en Lugo. El reparto de estas ayudas, puntualizó Calvo, se produce después de haber mantenido el pasado mes una reunión con los regidores locales, que les trasladaron sus demandas concretas.

Así las cosas, de los cinco millones de euros consignados a través de estos convenios que se firmarán «próximamente», tras haber sido remitidos este mismo lunes a los ayuntamientos, 4,1 millones se destinarán a inversiones y los 900.000 euros restantes a gasto corriente.

De infraestructuras a restauración ambiental

De manera concreta, Calvo detalló que, de las solicitudes recibidas, 41 son para cubrir inversiones, de las cuales 30 recibirán el 100% de la financiación solicitada. Mientras, de las 38 peticiones para gastos corrientes, en 32 de ellas se cubriría la totalidad de los importes. Entre los gastos que se prevé sufragar figuran obras de reparación, mantenimiento o reposición de las infraestructuras, equipamientos u otros bienes municipales afectados por la ola de incendios que terminó, según los datos de la Xunta, con unas 120.000 hectáreas calcinadas.

Rueda, quien aclaró que mañana acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la DANA que Valencia sufrió hace un año, puntualizó que estas ayudas también servirán para costes de limpieza o restauración ambiental, así como de alquiler, combustible y reparación de maquinaria y vehículos. Además, se financiarán los gastos de traslado, alojamiento y mantenimiento de la población evacuada o del personal, tanto propio como de los efectivos del operativo de extinción, que el propio ayuntamiento tuviese que asumir.

