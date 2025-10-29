El Gobierno descarta la vacunación preventiva contra la dermatosis nodular contagiosa

El ganado vacuno gallego, por el momento, se salva. La comunidad sigue sin registrar ningún caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC), cuyas afectadas en el país se concentran, sobre todo, en Cataluña. Es por ello por lo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación descarta la «vacunación preventiva» contra la DNC en aquellos territorios donde no hay vacas contagiadas. Así lo explicó ayer el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, durante un encuentro telemático con la prensa en la tarde de este martes para presentar un borrador de actuación estatal ante la enfermedad.

Dicho plan, que aún debe aprobar la Comisión Europea, establece un mapa de vacunación en 16 comarcas de Cataluña —ya afectadas por la DNC— y en tres limítrofes de Aragón—en las que no se ha registrado ningún foco—, a modo de muro de contención. «Queremos proteger al resto del territorio español y evitar que la enfermedad dé más saltos como ocurrió en Francia», ha defendido García Muro. Una decisión que obtuvo el sí unánime de todas las autonomías en la reunión previa con los directores generales de Ganadería y Agricultura.

Además, aseguró que la Comisión Europa ha decretado que la inmunización contra este virus debe realizarse «como una mancha de aceite que se va extendiendo» por proximidad para ser efectiva, «no manchas de leopardo». «Tiene que haber una continuidad en la vacunación», agregó. Eso sí, deja claro que la leche de las vacas vacunadas «puede consumirse».

Galicia, blindada pero fuera de los planes de inoculación

Lo que sí está confirmado es que se mantendrán los cercos invisibles de prevención que han instaurado las comunidades autónomas. Es decir, la gallega continuará con restricciones en el movimiento bovino hasta dentro de tres semanas, lo que el Ministerio ha calificado de «razonable». Sin embargo, no recibirá vacunas contra la dermatosis, al contrario de lo que solicitó el director xeral de Gandaría, José Balseiros, durante el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) que tuvo lugar ayer. «Al ser una vacuna atenuada, más delicada y sometida a más controles, no es tan fácil establecer un plan de vacunación preventiva», consideró García Muro. «Esto no es como la lengua azul, en este caso la vacuna es un ‘pero’».

Preguntado al respecto por EL CORREO GALLEGO, el Gobierno también descarta el sacrificio en mataderos en caso de que el virus llegue a Galicia. García Muro ha confirmado que «lo que se aconseja es la muerte en la propia explotación», con «la destrucción de los cadáveres, aunque es posible el enterramiento», y que se llevan a las plantas de transformación.

Con todo, «el invierno nos va a ayudar», vaticinó el director general de Agricultura y Ganadería del Ministerio, dado que las bajas temperaturas harán que esos insectos vectores tengan «menos capacidad de sobrevivir».

Por otro lado, en el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve), Agricultura ha informado sobre la disponibilidad de vacunas, adquiridas mediante compra de emergencia por un valor de 660.000 euros y que permitirán implementar este potencial plan de vacunación y disponer de un stock de contingencia suficiente. «Hay que tener una gran reserva de vacunas para afrontar desafíos peores», indicó García Muro.

«Más coordinación entre autonomías»

Durante el comité Rasve, el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, había exigido la «defensa ante la Unión Europea de una vacuna marcada, que pueda emplearse con fines preventivos, sobre la dermatosis nodular contagiosa». No obstante, el Gobierno central se mantiene en sus trece y Galicia no se encuentra en las actuales previsiones de vacunación frente al virus, ya que prioriza la actuación en las proximidades de los focos catalanes. El Ministerio también descartó la propuesta de Medio Rural de poder realizar los sacrificios en los mataderos y no en las explotaciones, al no tratase de una enfermedad que afecte a los humanos.

A su vez, la Medio Rural reclamaba «más coordinación entre autonomías» que supusiesen «medidas homogéneas», según un comunicado. Además, el Ejecutivo gallego solicitó la puesta en marcha de indemnizaciones en el caso de registrase algún foco en la comunidad, al igual que el sacrificio de la res enferma en matadero y no en la explotación. Esta última petición también fue descartada por el Gobierno central.