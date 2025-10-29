Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego

Tras su enorme éxito cosechado en Animal –fenómeno mundial rodado en Santiago y sus alrededores que ha traspasado pantallas–, el compostelano Luis Zahera se ha convertido en uno de los actores del momento. Un tirón que Bambú Producciones (El caso Asunta, Fariña) quiere aprovechar y por el que ya le ha puesto a trabajar en un nuevo proyecto para Netflix.

Junto a él estará otro actor nacido en la capital gallega, Tamar Novas, con quien Luis Zahera vuelve a coincidir tras los rodajes de la aguardada segunda temporada de Clanes, serie de la que se espera que la plataforma roja acerque noticias sobre su estreno más pronto que tarde.

Eso sí, a diferencia de los últimos proyectos que ambos actores compostelanos realizaron para el gigante del streaming, en esta ocasión no se tratará de una nueva serie, sino de una película que estará dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, Diecisiete, Primos), quien vuelve al ruedo después de sumergirse en el mundo de las rondallas con un largometraje rodado en las Rías Baixas que se podrá ver en cines el próximo mes de enero.

Parecía otro robo a un banco y se convirtió en una partida de engaños, miedo y supervivencia donde nadie es quien aparenta ser. Comienza el rodaje del nuevo thriller de Daniel Sánchez Arévalo, protagonizado por Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro… pic.twitter.com/zB6w0t7zp7 — Netflix España (@NetflixES) October 29, 2025

De momento, ni Netflix ni la productora, dirigida por el noiés Ramón Campos, han hecho público el título de una nueva obra que ya se rueda en diversas localizaciones de Madrid. Sí se sabe, en cambio, que la trama se sitúa en plena crisis económica, momento en el que un grupo de atracadores irrumpe en un banco de la capital española, sin embargo, lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel. Vamos, una especie de La casa de papel en lo que todo parece salir mal.

También se ha hecho público que, además de Luis Zahera (As bestas) y Tamar Novas (Nowhere), el reparto de este nuevo thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser estará encabezado por Laia Costa (Cinco lobitos), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos), Álvaro Cervantes (Sorda) y Lluís Homar (La mala educación).

Trabajo con sello gallego

El noiés Ramón Campos (El caso Asunta, La viuda negra) es el productor ejecutivo de esta nueva película, además de guionista junto al director Daniel Sánchez Arévalo, quien, en declaraciones recogidas por Netflix, afirma que «tenía muchas ganas de salir de mi mundo». «Cuando Ramón (Campos) me preguntó si me apetecía cambiar de género, no dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza y al conocer de mano de Ramón (Campos) el argumento sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado. Con Laia (Costa), Karra (Elejalde), Luis (Zahera), Tamar (Novas), Álvaro (Cervantes) y Lluís (Homar). Un auténtico dream team», añade.