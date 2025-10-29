Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada

El rodaje de la nueva tanda de capítulos de Punto Nemo se prolongará durante cinco semanas en Galicia

Primeras imágenes del rodaje de Punto Nemo en Galicia

Primeras imágenes del rodaje de Punto Nemo en Galicia / Prime Video

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Se conoce como Punto Nemo al lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. También es el nombre de uno de los lanzamientos recientes más exitosos de Prime Video, que este pasado martes, para la alegría de sus seguidores, renovaba por una segunda temporada.

Producida por la gallega Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films, y rodada en Galicia en su mayor parte, Punto Nemo fue uno de los estrenos más populares de la plataforma y no tardó en convertirse en lo más visto.

O Grove como escenario

Amazon Prime ha confirmado su segunda temporada, que contará con cuatro nuevos capítulos que ya se están grabando en estos momentos en Galicia.

De nuevo serán O Grove, la batería militar de Porto Cuaces y alrededores sus grandes protagonistas.

Primeras imágenes del rodaje de Punto Nemo

Primeras imágenes del rodaje de Punto Nemo / Prime Video

El rodaje por tierras gallegas se prolongará durante cinco semanas, para luego completarse con localizaciones en Canarias y Portugal.

El reparto está de nuevo encabezado por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Najwa Minri o Margarita Corceiro, entre otros.

La gran novedad para la nueva tanda de capítulos no está en su elenco, sino que llega tras las cámaras: Álex Rodrigo, conocido por grandes éxitos como 'La Casa de Papel', 'Vis a Vis' o 'Veneno' se incorpora como director.

Primeras imágenes del rodaje de Punto Nemo

Primeras imágenes del rodaje de Punto Nemo / Prime Video

Así será la segunda temporada

"Escasez de recursos, experimentos, criaturas híbridas, un virus alienígena que amenaza con expandirse y una inquietante pregunta: ¿y si el verdadero virus somos nosotros?".

Así anunciaba Prime Video la segunda temporada, que arrancará tras la explosión del laboratorio ruso.

Primeras imágenes del rodaje de Punto Nemo

Primeras imágenes del rodaje de Punto Nemo / Prime Video

Los supervivientes tendrán que enfrentarse a una realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente. En cuanto a su estreno, por el momento la plataforma no ha dado a conocer más detalles.

