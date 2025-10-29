Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
El rodaje de la nueva tanda de capítulos de Punto Nemo se prolongará durante cinco semanas en Galicia
Se conoce como Punto Nemo al lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. También es el nombre de uno de los lanzamientos recientes más exitosos de Prime Video, que este pasado martes, para la alegría de sus seguidores, renovaba por una segunda temporada.
Producida por la gallega Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films, y rodada en Galicia en su mayor parte, Punto Nemo fue uno de los estrenos más populares de la plataforma y no tardó en convertirse en lo más visto.
O Grove como escenario
Amazon Prime ha confirmado su segunda temporada, que contará con cuatro nuevos capítulos que ya se están grabando en estos momentos en Galicia.
De nuevo serán O Grove, la batería militar de Porto Cuaces y alrededores sus grandes protagonistas.
El rodaje por tierras gallegas se prolongará durante cinco semanas, para luego completarse con localizaciones en Canarias y Portugal.
El reparto está de nuevo encabezado por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Najwa Minri o Margarita Corceiro, entre otros.
La gran novedad para la nueva tanda de capítulos no está en su elenco, sino que llega tras las cámaras: Álex Rodrigo, conocido por grandes éxitos como 'La Casa de Papel', 'Vis a Vis' o 'Veneno' se incorpora como director.
Así será la segunda temporada
"Escasez de recursos, experimentos, criaturas híbridas, un virus alienígena que amenaza con expandirse y una inquietante pregunta: ¿y si el verdadero virus somos nosotros?".
Así anunciaba Prime Video la segunda temporada, que arrancará tras la explosión del laboratorio ruso.
Los supervivientes tendrán que enfrentarse a una realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente. En cuanto a su estreno, por el momento la plataforma no ha dado a conocer más detalles.
- Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Vivir solo en Santiago: «Tiene sus desventajas, pero para mí es un privilegio»
- Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
- Confirmado el calendario laboral de Galicia 2026: doce festivos comunes y cuatro grandes puentes
- Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima
- Galicia ante la eliminación del cambio horario: ¿Cuál sería el impacto real en nuestros días?
- La educación gallega hace un parón de 48 horas para pedir «un giro» en las políticas