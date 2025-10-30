Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua

El Puente de Difuntos empieza este año en Galicia acompañado de un frente muy activo y estacionario que atravesará la Comunidad durante la jornada del viernes. La situación traerá cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, localmente fuertes, especialmente en las provincias del sur y oeste. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo hasta las 20.00 horas del viernes en toda la provincia de Pontevedra y en el oeste de A Coruña, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Viernes de Samaín: jornada más complicada

El viernes será el día más complicado de este puente, con lluvia generalizada y vientos fuertes en el litoral y en las zonas altas. En Santiago de Compostela, las temperaturas oscilarán entre 15ºC de mínima y 17ºC de máxima, mientras que en Vigo, la mínima será de 17ºC y la máxima de 19ºC y en Ourense los termómetros podrán alcanzar los 20ºC. Los vientos del sur-sudoeste intensificarán la sensación de inestabilidad, especialmente en las zonas costeras y de montaña, haciendo que la lluvia sea más persistente y con rachas fuertes.

Día de Todos los Santos: transición en el tiempo

El sábado Galicia entrará en una jornada de transición entre altas y bajas presiones. Los cielos permanecerán parcialmente nubosos, con precipitaciones residuales por la mañana en el sureste que irán remitiendo con el paso de las horas facilitando la visita a los cementerios. En el resto de la Comunidad, los cielos alternarán nubes y claros, aunque por la noche podrá aparecer algún chubasco ocasional en la franja atlántica. Las temperaturas bajarán ligeramente con respecto al viernes. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos moderados en el litoral norte.

El sábado, Día de Todos los Santos, el tiempo será más favorable y facilitará la visita a los cementerios en Galicia / Antonio Hernández

Domingo de cielos nubosos con chubascos ocasionales

El domingo Galicia comenzará a recuperar la influencia de las altas presiones, pero permanecerán cielos nubosos con chubascos ocasionales más probables en la mitad norte de la Comunidad. Las temperaturas continuarán en ligero descenso, con una mínima de 14ºC en Lugo y una máxima de 19ºC en Vigo. En Santiago, los termómetros oscilarán entre 14ºC y 17ºC. Los vientos se mantendrán flojos de componente oeste en la mayor parte de la Comunidad, moderados en el litoral norte.

Tendencia de la semana próxima

Según la predicción de Meteogalicia, durante la primera semana de noviembre Galicia seguirá bajo la influencia de las borrascas atlánticas, con vientos de componente sur, temperaturas suaves con poca oscilación térmica y una alta probabilidad de precipitaciones, especialmente en la mitad oeste de la Comunidad.