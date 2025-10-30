La ruptura de un tanque provoca un vertido de aceite de palma en la ría de Vigo

La ruptura de un tanque en el puerto de Guixar ha ocasionado el vertido de una importante cantidad de aceite de palma en aguas de la ría de Vigo. Se trata de aceite empleado para la alimentación de ganado, principalmente, y no es contaminante. A media tarde, se dio por controlada la situación. La mancha amarilla se llegó a extender desde Areal hasta la terminal de contenedores. Este percance ha obligado a la Xunta a activar el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal). El reventón de una tubería ha causado graves lesiones a una persona evacuada a un hospital.

El suceso se produjo a primera hora de esta tarde, cuando la implosión del silo causó la fuga del producto hacia el mar durante los trabajos de carga. El puerto ha desplegado las barreras para confinar el aceite y poder recogerlo, una tarea que también tendrá que realizarse en la propia estructura del muelle. Al parecer el tanque ya habría dejado de verter producto, confirmaron fuentes de la Autoridad Portuaria.

El tanque totalmente destruido. / Alba Villar

Aunque por el momento se desconoce la cantidad de aceite derramada, sí que se confirma que es una situación extraordinaria y se investigan las causas. A la zona se ha desplazado ya el buque de Gardacostas Valentín Paz Andrade, a la que está arribando ahora el remolcador Helechosa.