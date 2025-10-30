Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La skater coruñesa Julia Benedetti, finalista del Premio Princesa de Girona a Jóvenes Deportistas

El jurado ha destacado "su esfuerzo y dedicación en un deporte emergente, combinando su carrera académica con su trayectoria deportiva y abriendo camino"

Julia Benedetti durante su participación en las Olimpiadas de París 2024

Julia Benedetti durante su participación en las Olimpiadas de París 2024 / Frank Franklin II

Valeria Pereiras

Valeria Pereiras

Santiago

Julia Benedetti, la skater gallega que representó a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en París 2024, es una de las finalistas del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas. Su carrera deportiva de élite en la modalidad park la ha consolidado como un referente femenino en el skate nacional e internacional.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) acogió en la mañana de este viernes la reunión del Comité de Honor y Valores, jurado encargado de seleccionar a los finalistas. En la categoría femenina, Julia competirá con las gimnastas Inés Bergua e Iziar Martínez, mientras que en la categoría de entidad la premiada ha sido la Asociación Autismo de Melilla, reconocida por promover el deporte como herramienta de inclusión social para personas con TEA.

Un referente para la juventud

Natural de A Coruña (2004), Julia Benedetti González es una de las promesas más destacadas del skate femenino español. Con solo 19 años, se ha situado entre las mejores del mundo en su categoría. Se formó en la Escuela de Skate Maroña, donde comenzó a practicar el deporte de forma recreativa, y rápidamente destacó por su técnica, constancia y capacidad de superación.

Julia Benedetti durante su participación en los JJOO de París 2024

Julia Benedetti durante su participación en los JJOO de París 2024 / YOAN VALAT

Además de su éxito deportivo, Julia combina su carrera en las rampas con la formación académica, estudiando Ingeniería Matemática en la Universidad Complutense de Madrid. Este equilibrio entre estudios y deporte, junto con su perseverancia y compromiso social, la convierten en un referente para la juventud gallega.

De ella, el jurado ha reconocido «su esfuerzo y dedicación en un deporte emergente, combinando su carrera académica con su trayectoria deportiva y abriendo camino, destacando por su juventud y perseverancia para enfrentarse a desafíos».

El Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas busca visibilizar a jóvenes y entidades que destacan por su compromiso social, esfuerzo y resiliencia, convirtiendo el deporte en un vehículo para transmitir valores que transforman a la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este hotel de Galicia, elegido como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España
  2. Vivir solo en Santiago: «Tiene sus desventajas, pero para mí es un privilegio»
  3. Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
  4. Confirmado el calendario laboral de Galicia 2026: doce festivos comunes y cuatro grandes puentes
  5. Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima
  6. Más de 1.000 taxistas de toda Galicia rodean San Caetano para protestar contra el «negocio ilegal» de los VTC
  7. La educación gallega hace un parón de 48 horas para pedir «un giro» en las políticas
  8. Un Samaín con temporal: avisos por lluvias y viento fuerte en buena parte de Galicia los próximos días

La skater coruñesa Julia Benedetti, finalista del Premio Princesa de Girona a Jóvenes Deportistas

La skater coruñesa Julia Benedetti, finalista del Premio Princesa de Girona a Jóvenes Deportistas

Un Samaín con temporal: avisos por lluvias y viento fuerte en buena parte de Galicia los próximos días

Un Samaín con temporal: avisos por lluvias y viento fuerte en buena parte de Galicia los próximos días

Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada

Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada

Dos accidentes en ambos sentidos atascan la AP-9 en Vilaboa: uno se atribuye al lanzamiento de piedras

Dos accidentes en ambos sentidos atascan la AP-9 en Vilaboa: uno se atribuye al lanzamiento de piedras

Los conductores de los peajes de la AP-9 se unen para obtener la devolución del dinero

Los conductores de los peajes de la AP-9 se unen para obtener la devolución del dinero

Los taxistas exigen ante la Xunta «un mayor control» de los VTC

Los taxistas exigen ante la Xunta «un mayor control» de los VTC

Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego

Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego

El Gobierno descarta la vacunación preventiva contra la dermatosis nodular contagiosa

El Gobierno descarta la vacunación preventiva contra la dermatosis nodular contagiosa
Tracking Pixel Contents