La skater coruñesa Julia Benedetti, finalista del Premio Princesa de Girona a Jóvenes Deportistas
El jurado ha destacado "su esfuerzo y dedicación en un deporte emergente, combinando su carrera académica con su trayectoria deportiva y abriendo camino"
Julia Benedetti, la skater gallega que representó a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en París 2024, es una de las finalistas del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas. Su carrera deportiva de élite en la modalidad park la ha consolidado como un referente femenino en el skate nacional e internacional.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) acogió en la mañana de este viernes la reunión del Comité de Honor y Valores, jurado encargado de seleccionar a los finalistas. En la categoría femenina, Julia competirá con las gimnastas Inés Bergua e Iziar Martínez, mientras que en la categoría de entidad la premiada ha sido la Asociación Autismo de Melilla, reconocida por promover el deporte como herramienta de inclusión social para personas con TEA.
Un referente para la juventud
Natural de A Coruña (2004), Julia Benedetti González es una de las promesas más destacadas del skate femenino español. Con solo 19 años, se ha situado entre las mejores del mundo en su categoría. Se formó en la Escuela de Skate Maroña, donde comenzó a practicar el deporte de forma recreativa, y rápidamente destacó por su técnica, constancia y capacidad de superación.
Además de su éxito deportivo, Julia combina su carrera en las rampas con la formación académica, estudiando Ingeniería Matemática en la Universidad Complutense de Madrid. Este equilibrio entre estudios y deporte, junto con su perseverancia y compromiso social, la convierten en un referente para la juventud gallega.
De ella, el jurado ha reconocido «su esfuerzo y dedicación en un deporte emergente, combinando su carrera académica con su trayectoria deportiva y abriendo camino, destacando por su juventud y perseverancia para enfrentarse a desafíos».
El Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas busca visibilizar a jóvenes y entidades que destacan por su compromiso social, esfuerzo y resiliencia, convirtiendo el deporte en un vehículo para transmitir valores que transforman a la comunidad.
