José Balseiros, director xeral de Gandaría: «En Galicia la dermatosis podría ser catastrófica»

La gallega es la autonomía que más leche produce en todo el Estado. Alberga 28.283 explotaciones de vacuno y casi un millón de cabezas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde hace cinco días, el movimiento bovino está parado, cercado con muros invisibles a la espera de que la dermatosis nodular contagiosa (DNC) se estabilice y, de esta forma, no entre en las granjas gallegas. El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural, José Balseiros, defiende la necesidad de crear una vacuna preventiva contra la DNC y erradicarla.

—¿Qué factores explican que, de momento, no se detectase ningún caso en Galicia de dermatosis?

—Los controles, tanto en las exportaciones, como en los mercados y en los mataderos. Además, manejamos una base de datos donde se detalla de dónde viene cada animal, de qué comunidad, de qué explotación, de qué país. Seguramente, son estos rigurosos controles los que nos han ayudado, igual que en otras CCAA.

—También influye que Galicia está alejada de los focos franceses.

—Posiblemente, los casos de Cataluña vengan por algún animal que vino infectado de Francia. En algún camión de transporte, o en algún descanso, pudo haberlo picado un vector, y de ahí los positivos en Girona. Al final, esto es un virus de muy alta contagiosidad. Y a este, como a la gripe o la covid, es muy difícil poner cancelas. Por lo tanto, lo que se debe hacer es aplicar medidas de carácter preventivo, de acuerdo con la normativa, estrictas y rigurosas, e intentar que no llegue aquí.

—¿Prevé la Xunta ampliar este blindaje en la comunidad si aumentan los casos de DNC en España?

—Todos los días nos reunimos, desde la aparición de los primeros positivos, también para trasladar información a todo el sector. Hay un análisis diario de la situación y ya se adoptaron las medidas que conocemos. De cara al futuro, de momento tenemos 21 días de vigencia, así que en esos análisis diarios iremos viendo la evolución, en general, y qué decisiones toman Asturias, Castilla y León, Cantabria o Portugal, que también nos afecta. De momento, no se puede decir nada, ya que depende de cómo evolucione.

—¿Se contempla algún tipo de compensaciones económicas para los sectores afectados por este parón?

—Ayuda económica van a tener. Está previsto, según la normativa, que haya una indemnización. Esta enfermedad está catalogada de categoría A por la Unión Europea (UE), por lo que es de erradicación inmediata, con sacrificio en las propias explotaciones en las que aparezca un positivo. Esto es muy grave.

—La Xunta solicitó al Ministerio de Agricultura un nuevo plan de indemnizaciones.

—Sí, pero lo que se le pide al Ministerio son varias cosas. Por una parte, que haya una coordinación entre todas las CCAA, porque igual las decisiones que toma una acaban perjudicando a otra. Luego, que establezca unas indemnizaciones a precio de mercado, porque las que hay establecidas en las diferentes normativas, desde nuestro punto de vista, son muy pequeñas. Con otras enfermedades, como la tuberculosis, los titulares de las explotaciones perciben una compensación y también lo cubre el seguro. Pero esto no sucede con la DNC. No se le pagaría nada al ganadero y Agroseguros no contempla el aseguramiento de pólizas por esta enfermedad. Por eso le pedimos al Ministerio que estableza unas tarifas a precio de mercado. La última petición que le hicimos es que impulse la investigación y desarrollo, en el menor tiempo posible, de una vacuna que se pueda usar como medida preventiva, porque la que hay actualmente es supresiva, y solo se puede aplicar donde hay positivos.

—¿Cómo valora el plan del Ministerio de Agricultura de suministrar la inoculación preventiva en Cataluña y Aragón a modo de muro de contención?

—Lo valoramos muy positivamente. De hecho, fue defendido y aprobado por todas las CCAA, lo que viene a darnos razón en las peticiones. Pero consideramos insuficiente esa área de 50 kilómetros por lo que dije antes. Un virus es un virus.

—¿Por qué no se prohíbe la entrada de ganado foráneo a Galicia, como solicitaba algún sindicato?

— Eso no está permitido. Todo lo que estamos haciendo es para proteger al sector, pero siempre de acuerdo con la normativa europea. No se puede prohibir la libre circulación de animales, excepto aquellos países y comarcas de las zonas restringidas. La normativa permite que vengan para sacrificio e, incluso, para vida. En este caso deben estar durante 21 días inmovilizados. A la comunidad pueden llegar animales con destino a matadero y los vehículos tienen que venir debidamente desinfectados, por lo que se requiere la colaboración de todo el sector, de mataderos, de transportistas, de tratantes, de ganaderos, de la industria, de todos.

—¿Qué pasaría si la dermatosis llegara a Galicia?

—Esperemos que no, pero sería catastrófico. Aquí las explotaciones están unas muy cerca de otras, muy juntas, por lo que se propagaría rápido. En Galicia la dermatosis podría ser catastrófica. Sería muy difícil contenerlo. Los lugares afectados sufren graves pérdidas económicas y supone un gran impacto social, por no hablar de los sacrificios. Estamos trabajando diariamente para evitarlo. Pero quiero reiterar el llamamiento a la tranquilidad, a que no se alarmen, y al sentido común. No afecta a las personas, se puede consumir su leche y su carne. Pero también hay que ser responsables.

—La dermatosis no es una zoonosis, no la podemos contarer los humanos. ¿Por qué es tan grave?

—Porque es un virus de muy alta contagiosidad, por los propios animales y porque, además, provoca un gran perjuicio económico. Por ello, solicitamos al Gobierno que permita el traslado de la res enferma al matadero, y a la posterior destrucción, en un camión blindado, completamente compactado y con su debida desinsectación, no hacer sacrificios en la explotación. La enfermedad está catalogada por la UE como muy contagiosa, por lo que hay que tomar medidas contundentes y erradicarla.

—Si se aprueba la creación de la vacuna preventiva que solicitan, ¿la Xunta considera asumir los costes de su suministro?

—La Xunta de Galicia ya asumió los gastos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) y de la lengua azul. Asumiría lo que fuese necesario en defensa de un sector tremendamente importante para Galicia, sin ninguna duda y con absoluta contundencia.

—En el caso de que hubiera focos aquí, y hubiese que inyectar la vacuna supresiva, ¿asumiría también el coste de esa inmunización?

—Sí, sin duda ninguna. Lo que haga falta. Lo mismo para los gastos de sacrificios y de destrucción que hubiera que hacer, y de todo. La Xunta asumirá lo que tenga que asumir. Por eso es necesario que se establezcan unas indemnizaciones contundentes y acordes a los precios de mercado. También he de decir, a modo de anécdota, que hasta que Francia cerró el mercado, nos siguió llegando ganado de fuera. Entiendo que es un buen momento para la leche y para la carne, y mejor que sea así, pero no se puede ser tan avaricioso, porque podremos acabar con la gallina de los huevos de oro. Por ello, reitero el llamamiento a la responsabilidad. No pasa nada porque no vengan animales de fuera de Galicia en un mes.