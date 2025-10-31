Kerry Kennedy, la sobrina del expresidente de Estados Unidos, visitará Santiago el lunes

Por primera vez en la historia gallega, un miembro de la familia Kennedy pisará el país. Lo hará Kerry Kennedy, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, los próximos 3 y 4 de noviembre en el marco de una colaboración entre la institución que custodia el legado de su padre, el senador estadounidense Robert F. Kennedy —hermano del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy— y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y Afundación.

Durante su estancia en Galicia, Kennedy será distinguida con el título de profesora honoris causa de la Facultade de Administración de Empresas e Dereito de la UIE en un acto que tendrá lugar el próximo lunes, día 3 de noviembre, en el Audiotorio ABANCA de Santiago.

De Compostela a A Coruña

Su primera parada será en la capital gallega, en la Sede Institucional de la UIE —la universidad de Abanca—. En este acto, Kennedy firmará en el libro de honor de la UIE y posteriormente se reunirá con Afundación y UIE, marcando el inicio de las actividades conjuntas entre las instituciones. Por la tarde, charlará con el alumnado y, después, será nombrada profesora honoris causa de la UIE en una ceremonia solemne a las 18.00 horas en el Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela.

El programa continuará el martes, 4 de noviembre, en el IES Rosalía de Castro, donde mantendrá un encuentro con el estudiantado y profesorado. A la tarde abandonará Compostela para visitar la ciudad herculina, donde se reunirá con la presidenta de Afundación y una delegación de Special Olympics Galicia.