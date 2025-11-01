Lotería de Nadal
A tradición de cada 22 de decembro que une a un país
O verdadeiro valor do Sorteo Extraordinario do Nadal vai máis alá do económico ao ser un auténtico símbolo da esperanza compartida
O 22 de decembro é, ano tras ano, unha data marcada en vermello no calendario de todos os españois. Nesa xornada celébrase unha das tradicións máis arraigadas e emotivas do país, cuxos inicios se remontan a 1812: o Sorteo Extraordinario da Lotería de Nadal.
A ilusión de compartir un número con familiares, amigos ou compañeiros supera, en moitos casos, o propio desexo de gañar un premio millonario. O verdadeiro encanto deste sorteo reside nese sentimento colectivo de esperanza e boa sorte compartida.
Nesta edición repartiranse 2.772 millóns de euros en premios entre os 185 millóns de décimos emitidos. O cobizado “Gordo” —o soño de todos— entregará 4 millóns de euros por serie. Dende as 09.00 horas da mañá, moitos fogares e establecementos converteranse en pequenos templos da ilusión, onde mozos e maiores seguirán coa emoción de sempre a cantarela dos nenos de San Ildefonso, agardando que o seu número sexa o afortunado.
Mais este sorteo conta cun atractivo especial que o distingue de calquera outro: as famosas pedreas, pequenas alegrías que multiplican as posibilidades de obter un premio e enchen de ledicia a milleiros de fogares por todo o país. Así, unha muller da Coruña pode celebrar ao mesmo tempo que un home de Sevilla, unidos ambos pola melodía inconfundible das voces infantís que anuncian os números premiados.
Un novo comezo
A Lotería de Nadal é moito máis ca un simple sorteo: é unha tradición que simboliza a esperanza colectiva e o desexo de comezar o novo ano con renovada ilusión.
Por iso, en pouco máis dun mes, os habitantes de todos os recunchos de España uniranse arredor dun mesmo soño: que a fortuna chame á súa porta, e que, polo menos por un intre, os desexos se fagan realidade. E, que mellor escenario para iso ca a compañía dos nosos seres queridos?
Especial Lotería de Nadal 2025Especial Lotería de Nadal 2025
E, como vén sendo habitual, ao rematar o sorteo chegarán tamén as historias máis entrañables: bágoas de emoción, abrazos, choivas de champaña e celebracións únicas que dan forma a ese espírito tan especial que cada Nadal volve reunirnos arredor da sorte e da ilusión compartida.
