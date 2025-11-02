Un muerto en un accidente de tráfico en Lugo
El 112 Galicia recibió el aviso a través de las alertas de un smartphone
R. V.
Una persona ha muerto esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera LU-612, entre los puntos kilométricos 8 y 9, a su paso por la parroquia de San Xoán do Campo, en el término municipal de Lugo. El siniestro se produjo en torno a las 00:45 horas, momento en el que el 112 Galicia recibió el aviso a través de un smartphone que alertaba de un accidente de gravedad.
Inmediatamente, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia se puso en marcha un amplio operativo en el que participaron el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Nacional y Local, así como efectivos de Protección Civil.
En un primer momento, se barajó la posibilidad de que la persona implicada permaneciese atrapada en el interior del vehículo, por lo que se solicitó la intervención de los Bomberos de Lugo. No obstante, finalmente no fue necesaria su actuación.
A pesar de los esfuerzos del personal sanitario desplazado al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima en el punto del accidente.
