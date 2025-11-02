Rueda reivindica al PPdeG como «una familia fuerte» frente a los que «polarizan y están todo el día a la gresca»
El popular cree que un presidente «con la cabeza en mil líos judiciales provocados o permitidos por él mismo» no puede tener tiempo para gobernar
El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó este domingo a su partido como una «familia fuerte» que cree en «gobernar y gestionar el día a día» por lo que marca una «diferencia» con los otros partidos que «ideologizan, polarizan y están todo el día a la gresca». «Los que se creen que haciendo manifestaciones, haciendo algaradas, diciendo que hay que tensionar la calle, crear conflicto y no gobernar, creen que nos van a amilanar tienen que tener claro que eso no es posible», remarcó.
Estas declaraciones se produjeron en el Congreso Local do PP de Ponteareas (Pontevedra), en el que su alcaldesa, Nava Castro, fue elegida como presidenta del partido en la localidad. Además de estas críticas a la oposición en Galicia, Rueda cargó contra el Gobierno central y su presidente, Pedro Sánchez, al que ve «a la defensiva» y habla en el Senado, en referencia a su comparecencia de la semana pasada en la Comisión de investigación del caso Koldo, «como si estuviese en un juzgado» porque le hicieron preguntas sobre cosas «que no puede reconocer».
Rueda señaló, así, que un presidente «con la cabeza en mil líos judiciales provocados o permitidos por él mismo» no puede tener tiempo para gobernar. Al mismo tiempo, reprochó que a nivel nacional algunos «levantan muros» y están empeñados en que la gente piense que «lo importante es estar cada uno en un lado y que no haya nadie que se esté ocupando de las cosas del día a día».
Para el mandatario gallego «eso es antipolítica» porque la confianza de la gente y de los militantes es para que se hagan «las cosas bien» y «para que no perdamos el tiempo y para que tengamos principios», apostilló.
