Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana

Esta edición contará con una partida de 2,5 millones de euros

Una joven consulta las instrucciones para activar el Bono Activa Comercio de la Xunta

Una joven consulta las instrucciones para activar el Bono Activa Comercio de la Xunta / BERNABÉ /JAVIER LALIN

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

La Xunta pondrá de nuevo en marcha esta semana el Bono Activa Comercio. Será a partir de este miércoles, 5 de noviembre, cuando los gallegos puedan, una vez más, descargar sus bonos digitales con el propósito de obtener en los establecimientos adheridos descuentos de hasta 3 millones de euros.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, trasladó que esta edición contará con una partida de 2,5 millones de euros, con el objetivo de movilizar una cifra superior a los 8,5 millones.

Así, los establecimientos que ya formarán parte de este programa en ocasiones anteriores no tendrán que volver a adherirse.

Los comercios pueden adherirse a partir de este martes a la nueva edición de los Bonos Activa Comercio de la Xunta

Un cliente hace uso del Bono Activa Comercio / FdV

¿Cómo funciona el bono?

Cada persona podrá disponer de un bono único de 30 euros, que será descontando del importe de cada compra:

  • Entre 20 y 30 euros el descuento será de 5 euros.
  • Entre 30 y 50 euros, de 10 euros.
  • A partir de 50 euros, el descuento será de 15 euros.

El descuento se aplicará de forma automática mediante la presentación de un código QR al realizar la compra en alguno de los establecimientos adheridos.

El sistema descontará el importe correspondiente hasta alcanzar el límite de 30 euros por persona. Como en ediciones anteriores, los bonos estarán activos hasta agotar el crédito disponible, algo que en campañas anteriores ocurrió en apenas unos días, debido a la alta demanda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
  2. Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
  3. Confirmado el calendario laboral de Galicia 2026: doce festivos comunes y cuatro grandes puentes
  4. Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
  5. Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima
  6. Más de 1.000 taxistas de toda Galicia rodean San Caetano para protestar contra el «negocio ilegal» de los VTC
  7. La educación gallega hace un parón de 48 horas para pedir «un giro» en las políticas
  8. Un Samaín con temporal: avisos por lluvias y viento fuerte en buena parte de Galicia los próximos días

El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana

El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana

Leve respiro antes del regreso de la lluvia: así será el tiempo esta semana en Galicia

Leve respiro antes del regreso de la lluvia: así será el tiempo esta semana en Galicia

Las infecciones de transmisión sexual se disparan en Galicia... y ni siquiera Sanidad tiene «claras» las razones

Las infecciones de transmisión sexual se disparan en Galicia... y ni siquiera Sanidad tiene «claras» las razones

Rueda reivindica al PPdeG como «una familia fuerte» frente a los que «polarizan y están todo el día a la gresca»

Rueda reivindica al PPdeG como «una familia fuerte» frente a los que «polarizan y están todo el día a la gresca»

La pesca ilegal arrasa las rías gallegas

La pesca ilegal arrasa las rías gallegas

Un muerto en un accidente de tráfico en Lugo

Un muerto en un accidente de tráfico en Lugo

Rueda: «O axeitado é unha facultade de Medicina coa docencia moi descentralizada»

Rueda: «O axeitado é unha facultade de Medicina coa docencia moi descentralizada»

Rueda: «Se o parque comarcal de Bombeiros non sae adiante é pola incapacidade do Concello de Santiago para xestionar»

Rueda: «Se o parque comarcal de Bombeiros non sae adiante é pola incapacidade do Concello de Santiago para xestionar»
Tracking Pixel Contents