Las infecciones de transmisión sexual se disparan en Galicia... y ni siquiera Sanidad tiene «claras» las razones

Hace apenas un mes, la ministra de Sanidad, Mónica García, alertaba de un incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS). «Las razones detrás de estos aumentos no están claras y se necesita más trabajo. Podrían estar relacionados con cambios en los comportamientos sexuales, como un mayor número de relaciones sin preservativo, un aumento en el número de parejas sexuales y posibles cambios en las redes sexuales», explicaba.

Lo cierto es que los datos la respaldan y no hay ninguna comunidad autónoma que se libre de este aumento. El nuevo informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España, elaborado por el Instituto Carlos III y con datos correspondientes a 2024, refleja, entre otras cuestiones, como los casos de clamidia se han multiplicado más que por cuatro en los últimos siete años, pasando de los 9.883 a los 41.918 en el conjunto estatal.

El comportamiento de esta infección, causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, en Galicia es similar y solo en el último año se elevaron un 31% los casos detectados, alcanzando los 1.589, lo que se traduce algo más de cuatro al día. Este dato choca con el de otros territorios, tales como Asturias o Aragón, donde el pasado años no llegaron al centenar de casos de clamidia diagnosticados. A pesar del preocupante incremento, Galicia sigue por debajo de la tasa estatal y es que en la autonomía se registran 58,72 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 86,26 de la media de las comunidades.

Así las cosas, el análisis revela que el 53,8% de las personas detectadas se identificaban como hombres, con una edad media de diagnóstico de 28 años. El grupo de edad con mayor afección fue el que comprende a la gente entre 24 y 35 años, donde se concentraron 36,4% de los casos.

La sífilis se duplica

El análisis muestra también como los casos de sífilis se duplicaron en Galicia, si se comparan las cifras del pasado año, cuando se detectó esta infección en 253 ocasiones, con los de 2017. El incremento es mucho más acusado a nivel nacional, donde se pasó de los 4.994 casos a los 11.930.

En lo referido a la gonorrea, la comunidad gallega detectó 890 infecciones, lo que equivale a una tasa de 32,89 casos por cada 100.000 habitantes. En España, la cifra de afectados se eleva hasta 37.25, con una tasa mucho mayor que la gallega, puesto que se sitúa en los 76,63 casos.