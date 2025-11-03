Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher

Al pensar en la Navidad en Galicia es muy probable que lo primero que se nos venga a la mente sean las luces de Vigo, localidad que se ha consolidado como uno de los mejores destinos para disfrutar de esta época del año.

"Será la mejor [Navidad] de la historia de Vigo", decía hace ya unos meses el regidor vigués, Abel Caballero, durante el inicio del montaje de las luces en pleno verano.

Pero a estas declaraciones les ha salido un fuerte competidor, pues una localidad pontevedresa aspira a ser el más bonito estas Navidades.

'Juntos brillamos más'

El año pasado Ribadavia se convertía en el pueblo más brillante en Navidad, tras imponerse a Biar (Alicante), en la final del concurso de iluminación de Ferrero Rocher, 'Juntos brillamos más'.

En la edición de este año hay una novedad muy importante, y es que serán diecisiete pueblos repartidos por toda la geografía española -uno por cada comunidad autónoma-, los que competirán por ganar la emblemática iluminación navideña de la marca de bombones.

Un salto cuantitativo de cinco a diecisiete localidades que, según explicaron desde la organización del concurso, va más allá de celebrar la Navidad y la cohesión social, premitiendo transformar la vida de los pueblos seleccionados, situándolos en el mapa y potenciando su turismo.

A Guarda es el pueblo gallego seleccionado en esta undécima edición del concurso. ¿Logrará tomar el relevo de Ribadavia?

Pueblos Ferrero Rocher 2025

Junto A Guarda, estas son las otras dieciseis localidades que competirán por convertirse en el pueblo más brillante durante estas Navidades:

Albaida (Comunidad Valenciana)

(Comunidad Valenciana) Altafulla (Cataluña)

(Cataluña) Balmaseda (Euskadi)

(Euskadi) Bullas (Murcia)

(Murcia) Cómpeta (Andalucía)

(Andalucía) Consuegra (Castilla La Mancha)

(Castilla La Mancha) Cudillero (Asturias)

(Asturias) Fuente del Maestre (Extremadura)

(Extremadura) Graus (Aragón)

(Aragón) Medina de Pomar (Castilla y León)

(Castilla y León) San Vicente de la Barquera (Cantabria)

(Cantabria) Sant Llorenç des Cardassar (Islas Baleares)

(Islas Baleares) Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

(La Rioja) Tejeda (Canarias)

(Canarias) Torrelaguna (Madrid)

(Madrid) Viana (Navarra)

Mapa con los pueblos Ferrero Rocher 2025 / CEDIDA

Cómo votar por A Guardia

La primera fase del concurso se inicia este lunes, 3 de noviembre, y durará tres semanas. Las votaciones, como en años anteriores, se realizan a través de la web oficial de Ferrero Rocher.

La participación ciudadana será clave, pues a medida que se sucedan las fases se irán eliminando aquellos pueblos que tengan menos votos. Cabe recordar que será necesario votar en cada una de las fases.

A este respecto, a la segunda fase solo pasarán cinco pueblos; a la tercera, tres; y a la cuarta y última, solos dos, cuyo ganador se conocerá el 15 de diciembre.