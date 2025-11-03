Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher
Las votaciones están abiertas en la web oficial de la marca de bombones y el ganador se dará a conocer el 15 de diciembre
Al pensar en la Navidad en Galicia es muy probable que lo primero que se nos venga a la mente sean las luces de Vigo, localidad que se ha consolidado como uno de los mejores destinos para disfrutar de esta época del año.
"Será la mejor [Navidad] de la historia de Vigo", decía hace ya unos meses el regidor vigués, Abel Caballero, durante el inicio del montaje de las luces en pleno verano.
Pero a estas declaraciones les ha salido un fuerte competidor, pues una localidad pontevedresa aspira a ser el más bonito estas Navidades.
'Juntos brillamos más'
El año pasado Ribadavia se convertía en el pueblo más brillante en Navidad, tras imponerse a Biar (Alicante), en la final del concurso de iluminación de Ferrero Rocher, 'Juntos brillamos más'.
En la edición de este año hay una novedad muy importante, y es que serán diecisiete pueblos repartidos por toda la geografía española -uno por cada comunidad autónoma-, los que competirán por ganar la emblemática iluminación navideña de la marca de bombones.
Un salto cuantitativo de cinco a diecisiete localidades que, según explicaron desde la organización del concurso, va más allá de celebrar la Navidad y la cohesión social, premitiendo transformar la vida de los pueblos seleccionados, situándolos en el mapa y potenciando su turismo.
A Guarda es el pueblo gallego seleccionado en esta undécima edición del concurso. ¿Logrará tomar el relevo de Ribadavia?
Pueblos Ferrero Rocher 2025
Junto A Guarda, estas son las otras dieciseis localidades que competirán por convertirse en el pueblo más brillante durante estas Navidades:
- Albaida (Comunidad Valenciana)
- Altafulla (Cataluña)
- Balmaseda (Euskadi)
- Bullas (Murcia)
- Cómpeta (Andalucía)
- Consuegra (Castilla La Mancha)
- Cudillero (Asturias)
- Fuente del Maestre (Extremadura)
- Graus (Aragón)
- Medina de Pomar (Castilla y León)
- San Vicente de la Barquera (Cantabria)
- Sant Llorenç des Cardassar (Islas Baleares)
- Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
- Tejeda (Canarias)
- Torrelaguna (Madrid)
- Viana (Navarra)
Cómo votar por A Guardia
La primera fase del concurso se inicia este lunes, 3 de noviembre, y durará tres semanas. Las votaciones, como en años anteriores, se realizan a través de la web oficial de Ferrero Rocher.
La participación ciudadana será clave, pues a medida que se sucedan las fases se irán eliminando aquellos pueblos que tengan menos votos. Cabe recordar que será necesario votar en cada una de las fases.
A este respecto, a la segunda fase solo pasarán cinco pueblos; a la tercera, tres; y a la cuarta y última, solos dos, cuyo ganador se conocerá el 15 de diciembre.
