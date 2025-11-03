Rueda considera "correcta" la dimisión de Mazón y defiende su derecho a mantenerse como diputado

Carlos Mazón, hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana, anunció este lunes, como apuntaban los rumores, su dimisión. Las reacciones no se hicieron esperar en todos los lados del espectro político. "Ha hecho lo correcto y lo adecuado", señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal de su equipo.

Si la decisión de Mazón llega tarde o no, el mandatario gallego no se ha querido pronunciar, puesto que cree que se trata de "una decisión personal". También así considera su derecho a conservar el acta de diputado y su consecuente aforamiento.

Rueda defendió también la posición del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, con respecto a esta cuestión: "Ha sido coherente de principio a fin con lo que dijo y con lo que después sucedió". Así, aprovechó la ocasión para cargar con otros agentes implicados en la gestión de la DANA que devastó Valencia hace un año. Para el mandatario gallego es "una pena" que "no cunda el ejemplo" de la dimisión de Mazón y otros que tienen "muchas responsabilidades en la dana sigan actuando con esa soberbia", así como en "hacer ver que no va nada con ellos".

"Lo más importante sigue siendo el proceso de reconstrucción", destacó el popular al ser preguntado por si le preocupaba la situación del partido a nivel, tanto a nivel estatal como en la Comunitat Valenciana, donde una nueva investidura puede depender de Vox. "El PP tiene una mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas", manifestó, a la vez que apuntó que en su intervención Mazón "apelaba a que la mayoría que le permitió ser presidente de la Generalitat en su momento" permita ahora "una transición y garantizar la gobernabilidad".