Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rueda considera "correcta" la dimisión de Mazón y defiende su derecho a mantenerse como diputado

Cree que Feijóo "ha sido coherente de principio a fin con lo que dijo"

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa de este lunes

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa de este lunes / Lavandeira Jr. /EFE

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Carlos Mazón, hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana, anunció este lunes, como apuntaban los rumores, su dimisión. Las reacciones no se hicieron esperar en todos los lados del espectro político. "Ha hecho lo correcto y lo adecuado", señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal de su equipo.

Si la decisión de Mazón llega tarde o no, el mandatario gallego no se ha querido pronunciar, puesto que cree que se trata de "una decisión personal". También así considera su derecho a conservar el acta de diputado y su consecuente aforamiento.

Rueda defendió también la posición del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, con respecto a esta cuestión: "Ha sido coherente de principio a fin con lo que dijo y con lo que después sucedió". Así, aprovechó la ocasión para cargar con otros agentes implicados en la gestión de la DANA que devastó Valencia hace un año. Para el mandatario gallego es "una pena" que "no cunda el ejemplo" de la dimisión de Mazón y otros que tienen "muchas responsabilidades en la dana sigan actuando con esa soberbia", así como en "hacer ver que no va nada con ellos".

"Lo más importante sigue siendo el proceso de reconstrucción", destacó el popular al ser preguntado por si le preocupaba la situación del partido a nivel, tanto a nivel estatal como en la Comunitat Valenciana, donde una nueva investidura puede depender de Vox. "El PP tiene una mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas", manifestó, a la vez que apuntó que en su intervención Mazón "apelaba a que la mayoría que le permitió ser presidente de la Generalitat en su momento" permita ahora "una transición y garantizar la gobernabilidad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
  2. Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
  3. Confirmado el calendario laboral de Galicia 2026: doce festivos comunes y cuatro grandes puentes
  4. Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
  5. Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima
  6. Más de 1.000 taxistas de toda Galicia rodean San Caetano para protestar contra el «negocio ilegal» de los VTC
  7. La educación gallega hace un parón de 48 horas para pedir «un giro» en las políticas
  8. Un Samaín con temporal: avisos por lluvias y viento fuerte en buena parte de Galicia los próximos días

Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher

Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher

El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana

El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana

Rueda considera "correcta" la dimisión de Mazón y defiende su derecho a mantenerse como diputado

Rueda considera "correcta" la dimisión de Mazón y defiende su derecho a mantenerse como diputado

Leve respiro antes del regreso de la lluvia: así será el tiempo esta semana en Galicia

Leve respiro antes del regreso de la lluvia: así será el tiempo esta semana en Galicia

Las infecciones de transmisión sexual se disparan en Galicia... y ni siquiera Sanidad tiene «claras» las razones

Las infecciones de transmisión sexual se disparan en Galicia... y ni siquiera Sanidad tiene «claras» las razones

Rueda reivindica al PPdeG como «una familia fuerte» frente a los que «polarizan y están todo el día a la gresca»

Rueda reivindica al PPdeG como «una familia fuerte» frente a los que «polarizan y están todo el día a la gresca»

La pesca ilegal arrasa las rías gallegas

La pesca ilegal arrasa las rías gallegas

Un muerto en un accidente de tráfico en Lugo

Un muerto en un accidente de tráfico en Lugo
Tracking Pixel Contents