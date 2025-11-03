Leve respiro antes del regreso de la lluvia: así será el tiempo esta semana en Galicia

Tras un puente de Todos los Santos con cierto protagonismo de las lluvias, Galicia disfruta este lunes de una breve tregua meteorológica marcada por la influencia anticiclónica, antes del regreso del agua, que volverá a ser la gran protagonista a partir de la noche. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se avecina una semana marcada por los frentes atlánticos y las precipitaciones persistentes, aunque con unas temperaturas suaves para esta época del año.

Después de un inicio de día con cielos pocos nubosos en gran parte de la comunidad , conforme avance la tarde, las nubes irán en aumento desde el oeste, pudiendo dejar las primeras lluvias al final del día en A Coruña y Pontevedra.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas subirán sobre todo en la mitad oriental, situándose entre los 9 y los 17 °C en Santiago. El viento del sur soplará moderado, con rachas fuertes durante la tarde y la noche en el litoral atlántico.

Temperaturas a primera hora de este lunes en Galicia / Cedida

Regreso de las lluvias intensas

Una tregua que será más que breve. Y es que el martes llegará el primero de varios frentes atlánticos que afectarán a Galicia durante esta semana. Se esperan lluvias fuertes y persistentes en el litoral oeste, con acumulados de más de 50 litros por metro cuadrado en A Coruña y Pontevedra, e incluso hasta 100 l/m2 en zonas expuestas del suroeste. Unas precipitaciones que no serán más débiles por su parte en Lugo y Ourense, donde apenas se esperan entre 5 y 10 litros por metro cuadrado.

También cobrará protagonismo el viento, especialmente en el litoral de la provincia de A Coruña, donde soplará con fuerza. La Aemet ha activado la alerta amarilla para este martes por rachas de hasta 80 o 90 kilómetros por hora en la costa coruñesa.

03/11 00:06 AVISOS MAÑANA | Galicia: lluvias, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/qQz39dnrx7 — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) November 2, 2025

El miércoles continuará la misma dinámica, con una nueva jornada muy lluviosa en la comunidad, con precipitaciones abundantes (por encima de los 100 l/m2) en A Coruña y Pontevedra y con menor intensidad en el resto de la comunidad.

El viento volverá a ser un factor destacado, con avisos amarillos por fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, en la montaña de Ourense, la montaña de Lugo, A Mariña, el interior y el Miño de Pontevedra, las Rías Baixas y en toda la provincia de A Coruña.

De cara al final de la semana, los modelos meteorológicos apuntan a la entrada de nuevos frentes atlánticos, que mantendrán el ambiente inestable y las precipitaciones recurrentes en toda la comunidad.

Aunque se espera que el episodio más activo se concentre entre el martes y el miércoles, el paraguas seguirá siendo imprescindible durante los próximos días.

Las lluvias estarán presentes toda la semana en la comunidad / Antonio Hernández

Temperaturas suaves

Pese a la abundancia de precipitaciones, no se espera un descenso notable de las temperaturas de cara a estos próximos días. Y es que según el modelo europeo, entramos en una semana cálida en toda España, con temperaturas entre 1 y 3 °C por encima de los valores normales para esta época del año.

En el caso de Galicia, las máximas rondarán los 20 °C en la mayoría de la comunidad este martes, con 17 °C en Santiago, 18 °C en A Coruña o 20 °C en Vigo. Por su parte, en cuanto a las mínimas se situarán por encima de los 10 ºC en gran parte de la comunidad, salvo en algunas zonas de la provincia de Ourense.

Unas temperaturas que seguirán la misma tendencia el miércoles, donde se situarán entre los 10 y los 16 °C en Santiago, entre los 13 y los 18 °C en A Coruña o entre los 14 y los 20 °C en Ribadeo.