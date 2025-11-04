La Diputación de A Coruña contará con un presupuesto récord para 2026

La Diputación de A Coruña tendrá el próximo año el presupuesto más alto de su historia, alcanzando los 256,55 millones de euros. Con todo, su presidente, Valentín González Formoso, se muestra ambicioso y pide a la Xunta más apoyo para los municipios. Así lo hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia para presentar unas cuentas que crecen un 6,67%, con respecto al presente año.

Esta cifra, en palabras de Formoso, «refuerza el apoyo a los ayuntamientos, el gasto social, el empleo y la lucha contra la despoblación». «Con este presupuesto damos un paso más para que la provincia de A Coruña siga siendo el motor económico, social y cultural de Galicia», incidió el socialista, quien manifestó que, además, «por décimo año consecutivo, la Diputación mantendrá la deuda cero y conservará congeladas las tasas y precios públicos» .

Del presupuesto presentado ayer por la Diputación coruñesa, el 24%, lo que se traduce en unos 63,3 millones de euros, se dedicará a la cooperación con los municipios; un 13,8% —35,5 millones—, a gasto social e igualdad; un 12,1% —31,1 millones—, a mejoras en la red provincial de carreteras; y el 11% —29,6 millones— a empleo y sectores productivos.

De la cantidad restante, en torno a 21,2 millones de euros, es decir, un 8,3% irá a educación, juventud y deportes; cultura y lengua contarán con el 5,5% del presupuesto —14,1 millones—, y medio ambiente y emergencias, el 3,2% —10,1 millones—. Mientras, el gasto en personal representa el 24% del total e incluye previsiones para el incremento retributivo del funcionariado.

Críticas al Ejecutivo autonómico

Formoso insistió durante su intervención en la Cámara autonómica en la necesidad de mejorar la financiación local en la comunidad, sosteniendo duras críticas contra el Gobierno que lidera Alfonso Rueda: «Mantiene congelado un año más el Fondo Gallego de Cooperación Local en 118,3 millones para los 313 ayuntamientos gallegos, de los que solo 42 millones llegan a la provincia».

El presidente de la Diputación de ACoruña censuró, asimismo, que el ente provincial «no reciba ni un euro de este fondo», mientras sigue asumiendo servicios de competencia autonómica como los centros educativos y de atención a menores, «con un coste anual de más de 20 millones». Por ello, solicitó un incremento del fondo, que considera «imprescindible y urgente».

En esta línea habló también la socialista Patricia Iglesias quien comparó unos «raquíticos, injustos y antisociales» presupuestos autonómicos del PP con unas cuentas de la Diputación provincial que, en su opinión, «ponen cada euro al servicio de los ayuntamientos».

«En este momento, el Gobierno gallego tiene la ocasión de llevar a cabo una reforma que transforme verdaderamente el sistema actual para convertirlo en una manera más justa de financiar nuestros ayuntamientos», señaló la diputada del BNG, Iria Taibo.

En el lado contrario de la balanza, el parlamentario popular Gonzalo Trenor aseguró que la ayuda a los concellos «sigue constituyendo uno de los objetivos fundamentales» de la Xunta. «Este apoyo es comprobable y constante en el incremento de los fondos», zanjó.