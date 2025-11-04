El guiño a A Coruña que Rosalía hace en su nueva canción 'Reliquia'

Rosalía ha publicado en Spotify este martes por sorpresa 'Reliquia', el segundo avance de su nuevo disco 'Lux', el cual verá la luz el próximo 7 de noviembre. En esta segunda canción, la artista catalana parece repasar todas las veces que ha entregado su corazón (entendido como su reliquia, de ahí el título).

Así, habla de todos aquellos lugares en los que ha tenido vivencias importantes que han marcado su vida. Una canción que, en unos casi cuatro minutos, nos hace viajar hasta Barcelona, París, Milán, México, PR o Japón.

ROSALIA hace mención en su nueva cancion “RELIQUIA” al momento en el que se cortó el cabello durante el MotoMami Tour en La Coruña pic.twitter.com/336tK7wCNj — JUAN-illo (@juanillovt) November 4, 2025

El guiño a Galicia

En un momento de la canción, Rosalía canta: "y en la ciudad de Cristal fue que me trasquilé". Un fragmento que no ha pasado desapercibido entre sus fans, los cuales no han tardado en desentrañar a qué ciudad se refiere y lo que le ha ocurrido en la misma.

Rosalía se corta el pelo durante un show en A Coruña / Instagram

En concreto, la artista catalana hace referencia a la ciudad de A Coruña y a un accidente capilar que tuvo lugar en la conocida como "ciudad de cristal" -por las galerías de La Marina-, durante su último concierto de 'Motomami World Tour' en julio de 2022, en donde Rosalía se cortó el pelo de verdad durante la performance. Por aquel entonces, la propia Rosalía contaba lo sucedido a través de sus redes sociales: "Gracias A Coruña, lo he dado todo de mí. Tanto que me he cortado mi propio pelo", confesaba.

Lo de 'Reliquia' disponible en Spotify por unos minutos se ha sentido así: pic.twitter.com/bn971l6to8 — Jorbasbo (@JorBasBo) November 4, 2025

Eliminada de Spotify al poco tiempo

Con todo, y para descontento de sus fans, 'Reliquia' desaparecía de Spotify apenas una hora después de su publicación. Por el momento, Rosalía no se ha pronunciado al respecto, por lo que no sabemos si se trató de una filtración o de una estrategia de marketing.