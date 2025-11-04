Galicia lidera la riqueza en España de la mano de sus grandes fortunas

Galicia se ha convertido este año en la comunidad con mayor riqueza media individual entre las grandes fortunas de España. Según la última lista publicada por Forbes, las siete personas más ricas de origen gallego suman 129.850 millones de euros, lo que representa más de la mitad de la riqueza total acumulada por las cien mayores fortunas del país. Con una media de 18.550 millones por persona, los gallegos se consolidan en la cumbre de la economía nacional.

Aunque Madrid y Cataluña concentran un mayor número de millonarios —29 y 28 respectivamente—, Galicia destaca por su extraordinaria concentración de patrimonio en pocas manos. La comunidad supera ampliamente la riqueza media de las dos principales autonomías económicas del país: 1.613 millones en Madrid y 1.062 millones en Cataluña, frente a los 18.550 millones gallegos.

¿Quieres conocer un retrato detallado de la riqueza en España? Este noviembre, presentamos nuestra esperada lista de los ‘100 españoles más ricos’, un minucioso estudio basado en el valor de mercado de las empresas y sociedades patrimoniales, cash, inversiones e inmuebles.… pic.twitter.com/xRPgtvBaAv — Forbes_es (@Forbes_es) November 4, 2025

Por supuesto, la familia Ortega es la responsable de estas cifras. A la cabeza se sitúa, una vez más, Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex. Con 109.900 millones de euros, el empresario coruñés mantiene un liderazgo incontestable, no sólo en España, sino también en Europa. Su fortuna representa por sí sola el 42,5 % del total de los cien más ricos del país, una concentración sin precedentes en el continente.

La segunda gran fortuna gallega es Sandra Ortega, heredera también del imperio Inditex, que conserva 10.000 millones de euros, ligeramente por debajo del ejercicio anterior. Entre padre e hija suman más de 120.000 millones.

Otras fortunas

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y tercero en la lista Forbes, aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones, desde los 7.150 millones del año pasado, y Juan Roig (Mercadona; cuarto) también emerge. Roig ha protagonizado una de las mayores subidas del año, hasta 7.900 millones, frente a los 5.780 millones de 2024 (un 36,7 % más).