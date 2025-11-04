Galicia se prepara para la Superluna de Castor: ¿Cuándo y cómo ver la luna más brillante del año?

La noche de este miércoles 5 de noviembre podrá contemplarse en Galicia uno de los espectáculos naturales más esperados del año: la Superluna de Castor, que además este año será un fenómeno único.

Este año, el fenómeno astronómico coincide con el perigeo lunar, el punto en que la Luna se sitúa más cerca de la Tierra, a tan solo 356.833 kilómetros, una distancia que, aunque no es apreciable a simple vista, ofrecerá un aspecto más imponente y luminoso del satélite, que se verá un 14% más grande y un 30% más brillante que habitualmente. En situaciónes normales, una superluna puede verse hasta un 7% más grande y un 16% más luminosa que una luna llena promedio, por lo que al coincidir con su apogeo esta diferencia se acrecenta y la hace más singular.

Según el Instituo Geográfico Nacional, la Luna saldrá por el horizonte este sobre las 17.19 horas en Galicia. Su punto álgido llegará hacia las 22.00 horas, cuando el cielo estará completamente oscuro y alcanzará su mayor brillo. Los madrugadores también podrán disfrutar de su puesta, prevista entre las 7.00 y las 7.20 horas del jueves 6, cuando el satélite se ocultará por el horizonte occidental.

Tamaño de la luna durante su perigeo / NASA

¿Por que se conoce como 'Luna de Castor'?

El término Luna de Castor proviene de las tribus nativas de Norteamérica, que nombraban las lunas llenas en función de los ciclos naturales.

En noviembre, los castores reforzaban sus diques y almaceban alimento antes de la llegada del invierno. También se cree que el nombre alude al periodo en que los cazadores colocaban trampas para capturarlos y obtener su pelaje antes de la llegada del frío.

Aunque su origen está lejos de Europa, la denominación se ha popularizado entre los amantes de la astronomía en todo el mundo.

La segunda Superluna del año

Esta será la segunda Superluna de este año, tras la Luna del Cazador en octubre, y la penúltima antes de la Luna Fría del 4 de diciembre, que se prevé como la "más extrema" hasta el año 2042, al ser la Luna Llena más alta en el hemisferio norte hasta entonces.

Una luna llena sobre la Catedral / Lavandeira Jr.

Después de esta última Superluna del año, no volverá a repetirse una coincidencia similar hasta noviembre del próximo año por lo que, siempre que el tiempo lo permita, este fenómeno se erige como una oportunidad única para disfrutar de un momento mágico.

¿Cómo ver la Superluna?

Los astronómos recomiendan buscar lugares elevados y alejados de las luces urbanas, como miradores o zonas de costa con baja contaminación lumínica, para disfrutar del fenómeno en todo su esplendor. Enclaves como el Monte do Gozo o el Monte Pedroso en Santiago, el mirador do Ézaro en Dumbría o el Monte de Santa Tegra en A Guarda pueden ofrecer unas vistas espectaculares del fenómeno.

Sin embargo, la metereología podría jugar en contra de los aficionados. Tras unos días de pequeña tregua de la lluvia, con un lunes con cielos despejados y poco nubosos, la llegada de varios frentes este martes trae consigo un empeoramiento progresivo del tiempo, con el regreso de las precipitaciones, más persistentes e intensas conforme avanza el día.

Además de la presencia de las lluvias, el viento tendrá también un papel protagonista en la jornada del martes. Meteogalicia ha activado avisos amarillos en más de media comunidad por fuertes rachas de viento (llegándose a superar los 110 km/h la pasada madrugada en Cedeira, A Coruña), un aviso que se eleva a naranja por olas en la Costa da Morte.

Ya el miércoles, Galicia quedará en una situación de temporal de lluvia y viento fuerte, por lo que se esperan cielos nublados con lluvias fuertes en el sur y oeste del territorio, que podrían ser localmente tormentosas, según la previsión de Meteogalicia. Una situación metereológica que podría poner en dificultades la visión de esta Superluna de Castor.