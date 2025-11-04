Setecientos refugiados consiguieron trabajo en Galicia con la ONG Rescate

El Mediterráneo y el Atlántico no se han convertido en una nueva praia dos afogados gracias a la voz de los que sobreviven y a aquellos que, desde el privilegio, tienden su mano para que las ‘otras voces’, las de los que llegan, cumplan el «sueño europeo». Una aspiración envuelta en la bruma de un sistema administrativo que trata de regular su búsqueda hacia una vida un poco más digna: el procedimiento de asilo y el sistema de Protección Internacional en el que se acogen la mayoría de los casos. Mientras que el Gobierno central evalúa la posibilidad de su estancia, distintos puntos de la geografía gallega y española se transforman en lugares de paso tutelados por diversas organizaciones no gubernamentales, en el marco de toda una red global de acogida. Entre ellas, la ONG Rescate Internacional.

En torno a 700 personas solicitantes de Protección Internacional lograron insertarse laboralmente en Galicia en el último año a través de Rescate. Además, del cómputo total estatal, el 88% de los puestos de trabajo creados en todo el país —en los que intervino esta organización— son en la comunidad. Así lo presentó este lunes durante la jornada Oportunidades e desafíos para a integración de persoas solicitantes e beneficiarias de protección internacional a través do emprego, celebrada en Santiago. Organizada por la ONG, se debatieron los resultados de su Estrategia de Empleo en Galicia y los retos de la inserción laboral de las personas solicitantes de Protección Internacional.

La mayoría, a la construcción

Según los datos ofrecidos por la ONG Rescate Internacional, la mayor parte se ocupó como obrero, un 32%, dada la alta demanda de trabajadores en este gremio. El segundo puesto, lo ocupa la hostelería, donde se empleó el 16%, al que sigue el sector primario, pues un 14% de los migrantes que fueron tutelados por Rescate acabaron trabajando en explotaciones agrarias. En la industria metalúrgica, por su parte, terminó un 11%.

Sin embargo, hay otras profesiones en las que escasearon sus contrataciones. En parte, «porque requieren otra formación», según Rescate, como pueden ser el comercio o la electricidad, donde apenas rozan el 3% de la ocupación.

Además, en el encuentro señalaron que la provincia de A Coruña encabeza la lista con mayor inserción laboral de migrantes de toda España, donde trabajan casi la mitad. Después, Pontevedra, donde se empleó un cuarto del total. En Lugo, un 19%. A esta provincia no la sigue Ourense, sino otros centros fuera de Galicia. En la ourensana, tan solo se contrató a un 0,3%.

Por otra parte, entre los retos a afrontar, está el transporte y la falta de conectividad, en muchas ocasiones, entre núcleos, además de la vivienda y el tipo de contratos ofrecidos a las personas solicitantes de asilo. «Una vez consiguen un trabajo, cuyo salario y condiciones se acerquen al Salario Mínimo Interprofesional, dejan de estar tutelados por la ONG», indicó Rescate a EL CORREO GALLEGO.

«¿Dónde está el problema?»

En referencia a su inserción laboral, la secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Pilar Cancela —una de las ponentes—se preguntó: «¿Dónde está el problema?». La interrogación no iba dirigida a los asistentes, sino a «todos los que creen que los migrantes sobran aquí, que vienen a quitarnos el trabajo, cuando no es así». En ese sentido, Cancela pidió «no demonizar» a las personas que emigran en un ambiente tan «convulso» como el actual. «El racismo, la xenofobia y el odio también afectan a nuestro bolsillo», matizó, apelando al crecimiento económico en el país que supone la inserción laboral de los migrantes.

Asimismo, quiso reconocer el trabajo de la Xunta y agradeció su colaboración «trabajando con respeto y con ánimo constructivo». Entre los que intervinieron, estuvieron presentes el gerente territorial Galicia Fundación Laboral da Construcción, Fernando García Novo; y la responsable de personas y talento en Vegalsa-Eroski, Antía Romero. Ambos explicaron las experiencias de sendas empresas respecto a los convenios que mantienen con la ONG para favorecer la integración de las personas migrantes.

El acto también contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que celebró la colaboración entre Rescate y la Xunta en el marco del programa «pionero» de arraigo para la formación dirigido a migrantes en situación irregular. Aseguró que, sumando los resultados de las dos ediciones, el programa habrá alcanzado al final del año la regularización de unas 280 personas a través de la capacitación para un empleo de calidad, al tiempo que se cubrieron vacantes laborales en el tejido productivo gallego. Por su parte, Roberto Fernández, alcalde de Ribeira de Piquín (Lugo) —una de las localidades donde Rescate tuteló un centro, hasta este mes de abril— se mostró orgulloso de defender «desde el primer momento» una política migratoria de acogida y que ha remarcado sus ventajas para ayuntamientos despoblados.

Y es que Rescate —además de otras asociaciones— gestiona 684 plazas de solicitantes de asilo en toda Galicia. Actualmente, hay centros en todas las provincias gallegas menos en Ourense: en Santiago, en Padrón, en Valga , en Monterroso, en Burela y en Becerreá , además de contar con 49 plazas dispositivos de atención local en la ciudad de Lugo.