La Xunta avanza en el proyecto de una nueva ley de ciencia e innovación
Ante la evolución «vertiginosa» del sector, el Ejecutivo quiere que entre en vigor en 2027
El Consello de la Xunta autorizó este lunes el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de ciencia e innovación de Galicia, una normativa que, en palabras del mandatario autonómico, Alfonso Rueda, se centrará en cuestiones tales como «la atracción de talento, la transferencia de conocimiento y la promoción del I+D+i en las empresas». El objetivo que se marca el Ejecutivo es que la norma pueda entrar en vigor en el año 2027 y actualizar, así, el marco actual, que data de 2013.
Con una evolución del sector definida por Rueda como «vertiginosa», la nueva ley que el Gobierno gallego quiere sacar adelante supone «un salto cualitativo y cuantitativo». Esta misma idea la reforzó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien definió la actualización normativa como «una necesidad», al ser Galicia, «la autonomía que más incrementó la inversión en I+D con un 28,2%, duplicando la subida del conjunto del Estado».
Retener talento y estimular la iniciativa privada
La futura ley empieza ahora su tramitación con la consulta pública previa «en la que se invitará a todos los agentes de la I+D+i gallega para que aporten sus propuestas y sugerencias». Entre las novedades que recogería, según trasladó el propio conselleiro, estarían la regulación de ámbitos como la atracción y retención de talento; la transferencia efectiva de resultados para ayudas a ciencia a la industria; la innovación empresarial; o la reducción de la burocracia.
«Hay que hacer la ciencia atractiva para todos»
El Ejecutivo gallego pretende, además, que se estimule la iniciativa que proviene del ámbito privado y la inversión en ciencia para que los resultados obtenidos en las investigaciones tengan un impacto mayor real en el conjunto de la sociedad. La descentralización será, asimismo, otra de las cuestiones a tratar, a través de un refuerzo de la innovación territorial a través de los planes locales.
Para llevar a cabo este anteproyecto de ley, la Xunta aseguró que tendrá en cuenta el marco normativo estatal, recientemente actualizado, así como la colaboración y cooperación entre centros de conocimiento, el decreto de la carrera investigadora, el fortalecimiento de las infraestructuras y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. «Hay que hacer la ciencia atractiva para todos», zanjó Rodríguez.
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Un tren de borrascas releva al anticiclón: Galicia se prepara para un Todos los Santos pasado por agua
- Confirmado el calendario laboral de Galicia 2026: doce festivos comunes y cuatro grandes puentes
- Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
- Choque en redes entre Paula Prado y Rogelio Santos: de la 'kale borroka' a la zona íntima
- El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
- Más de 1.000 taxistas de toda Galicia rodean San Caetano para protestar contra el «negocio ilegal» de los VTC
- La educación gallega hace un parón de 48 horas para pedir «un giro» en las políticas