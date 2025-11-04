La Xunta avanza en el proyecto de una nueva ley de ciencia e innovación

El Consello de la Xunta autorizó este lunes el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de ciencia e innovación de Galicia, una normativa que, en palabras del mandatario autonómico, Alfonso Rueda, se centrará en cuestiones tales como «la atracción de talento, la transferencia de conocimiento y la promoción del I+D+i en las empresas». El objetivo que se marca el Ejecutivo es que la norma pueda entrar en vigor en el año 2027 y actualizar, así, el marco actual, que data de 2013.

Con una evolución del sector definida por Rueda como «vertiginosa», la nueva ley que el Gobierno gallego quiere sacar adelante supone «un salto cualitativo y cuantitativo». Esta misma idea la reforzó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien definió la actualización normativa como «una necesidad», al ser Galicia, «la autonomía que más incrementó la inversión en I+D con un 28,2%, duplicando la subida del conjunto del Estado».

Retener talento y estimular la iniciativa privada

La futura ley empieza ahora su tramitación con la consulta pública previa «en la que se invitará a todos los agentes de la I+D+i gallega para que aporten sus propuestas y sugerencias». Entre las novedades que recogería, según trasladó el propio conselleiro, estarían la regulación de ámbitos como la atracción y retención de talento; la transferencia efectiva de resultados para ayudas a ciencia a la industria; la innovación empresarial; o la reducción de la burocracia.

«Hay que hacer la ciencia atractiva para todos» Román Rodríguez — Conselleiro de Educación

El Ejecutivo gallego pretende, además, que se estimule la iniciativa que proviene del ámbito privado y la inversión en ciencia para que los resultados obtenidos en las investigaciones tengan un impacto mayor real en el conjunto de la sociedad. La descentralización será, asimismo, otra de las cuestiones a tratar, a través de un refuerzo de la innovación territorial a través de los planes locales.

Para llevar a cabo este anteproyecto de ley, la Xunta aseguró que tendrá en cuenta el marco normativo estatal, recientemente actualizado, así como la colaboración y cooperación entre centros de conocimiento, el decreto de la carrera investigadora, el fortalecimiento de las infraestructuras y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. «Hay que hacer la ciencia atractiva para todos», zanjó Rodríguez.