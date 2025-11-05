Las dos Galicias: temporal en el Atlántico y 25 grados con incendio forestal en A Mariña

El mundo al revés. O las dos Galicias, como se prefiera. Mientras la fachada atlántica era barrida esta madrugada por el mayor temporal del otoño, con vientos que superaron los 150 kilómetros por hora en alguna zona alta y más de 50 litros de lluvia acumulados en pocas horas, en el otro extremo, A Mariña lucense, los termómetros superaban los 25 grados y los medidores de MeteoGalicia marcaban 0 litros a las diez de la mañana.

De hecho, en el municipio de Cervo se produjo un incendio forestal, al parecer provocado por la caída de algún cable de electricidad sobre una zona de eucaliptos entre la urbanización de Río Covo y Pedrosa, en la zona de San Cibrao. Fue necesario desalojar a 40 vecinos de 14 casas por precaución, debido al avance de las llamas por los fuertes vientos del suroeste. De hecho, se midieron registros por encima de los 120 kilómetros por hora, lo que con tiempo y terreno seco es un cóctel ideal para el fuego.

Situación adversa de vento e chuvia en @Galicia:



O vento , que deixou rexistros moi destacados na madrugada, irá baixando de intensidade.



No máis inmediato, chuvascos localmente fortes, de carácter tormentoso, máis activos pola mañá.



⚠️https://t.co/nUMmpXhN9l pic.twitter.com/nFyOheL1oN — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 5, 2025

En todo caso, se espera que con el paso de la mañana el frente de lluvias alcance también la costa lucense, lo que normalizará una situación que parece anómala, pero que no lo es tanto, ya que A Mariña es la zona más resguardada de los temporales de suroeste a nivel de lluvia.

Valores del día

MeteoGalicia registró este miércoles temperaturas máximas de 25,3 grados en Ribadeo, aunque toda la Mariña estuvo por encima de los 22 grados.

En cuanto a las lluvias, el temporal ya acumula 50 litros en Rodeiro (Pontevedra), mientras que la racha de viento más fuerte fue en Carballeda de Valdeorras (Ourense), con 154 por hora.

En Santiago, el día amaneció ya con vientos de 65 por hora y más de 15 litros de lluvia acumulados, que se espera que al menos se dupliquen a lo largo de la mañana.

Mapa de Meteogalicia a las 10.00, que muestra la lluvia caída / MeteoGalicia

A Coruña, la provincia más afectada

Mientras, las luvias han sido especialmente abudantes en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde la Xunta mantiene activa una alerta naranja, y que han provocado más de 70 incidencias por toda la Comunidad. El temporal ya acumula 50 litros en Rodeiro (Pontevedra), mientras que la racha de viento más fuerte fue en Carballeda de Valdeorras (Ourense), con 154 kilómetros por hora.

Según ha informado el 112 Galicia, la provincia de A Coruña ha sido la más afectada, con 29 incidencias registradas, seguida de Pontevedra, con 18, Lugo, con 14, y Ourense, con 11. La mayoría de los avisos tenían relación con la presencia de árboles y ramas en las carreteras, que supusieron 53 de los casos contabilizados. También se recibieron cinco avisos por la existencia de cables en las vías y otros cuatro por restos de accidentes u objetos diversos en la calzada.

Aunque la práctica totalidad de las incidencias han sido de carácter leve, el 112 Galicia destaca varios sucesos relevantes, sin que se registraran daños personales. Así, alrededor de las 08.00 horas, en la N-640, entre los puntos kilométricos 42 y 43, en Vilaxe (A Pontenova), una persona sufrió una salida de vía al intentar esquivar un árbol caído en la carretera. Por otra parte, sobre las 07.30 horas, un particular contactó con el 112 Galicia desde la rúa da Potiña, en Fisterra, al verse afectado por las inundaciones provocadas por la lluvia, que también anegaban parte de su vivienda. Por último, alrededor de las 04.30 horas, un particular informó al servicio de emergencias de que parte del alumbrado de Navidad había caído sobre un vehículo estacionado en la calle Ramón de Valle-Inclán, en Vigo.