La salud mental, a debate en el Parlamento gallego: Rueda ratifica 21 nuevos psicólogos en Primaria y Pontón le reclama más de 100

La salud mental es, desde hace ya un tiempo, una de las cuestiones que siempre está en el centro del debate, tanto social como político. Con cruce de acusaciones incluido, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder del BNG, Ana Pontón, se enzarzaron este miércoles en el Parlamento de Galicia en una discusión sobre la presencia de psicólogos en Atención Primaria. Mientras que el primero ratificaba que 21 nuevos profesionales empezarán a trabajar en los centros de salud el próximo año, la segunda le urgía a pactar siete millones en los presupuestos del próximo ejercicio para contratar un centenar.

En el cara a cara entre ambos, la dirigente nacionalista echó en cara al mandatario autonómico que su partido lleva «16 años recortando y deteriorando la sanidad pública para beneficiar a la privada». «Esto es imperdonable porque con la salud de la gente no se hace negocio», sentenció. Las consecuencias de estos recortes están, al parecer de Pontón, ligados con la situación «precaria» de la atención a la salud mental de los gallegos, que «consumen más ansiolíticos y antidepresivos que la media del Estado».

«Hay un problema al que hay que hacer frente», reconoció, por su parte, Rueda. Con todo, el presidente gallego sacó pecho por la sanidad pública de la comunidad, que está entre las «mejores» de España y Europa. Acusado por Pontón de ser «el campeón de las listas de espera», el popular defendió que «dos terceras partes» de las citas en Atención Primaria son atendidas «en menos de cuatro días».

A pesar del enfrentamiento entre ambos, como es habitual en las sesiones de control en la Cámara autonómica, Rueda aseguró estar dispuesto a «escuchar» a Pontón si adopta una posición «constructiva» para avanzar en la sanidad pública porque Galicia «se juega mucho» y se invierte «mucho dinero». «Pero si quiere seguir con consignas, siendo irreflexiva e irrealista, estará usted sentada ahí iba a decir durante mucho tiempo. Pero será el tiempo que le dejen y no yo precisamente», zanjó.