La Xunta triplica la financiación para proyectos de vivienda protegida para vender

El Ejecutivo gallego triplicará la financiación actual para proyectos de vivienda protegida cuyo objetivo es la venta. Así lo anunció este miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quién explicó que esta partida se elevará de los cinco millones de euros hasta los 14.

Esta no es la única medida anunciada por el mandatario autonómico en su intervención en el Parlamento gallego, y es que también dio a conocer un nuevo plan de ayudas que cubrirá hasta el 75% de las obras de rehabilitación de inmuebles en municipios que no alcancen los 5.000 habitantes. Rueda contestó de este modo a una pregunta echa por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien lo acusó de «priorizar» las «consignas» de Génova a los «intereses» de la Galicia.

Rueda no tardó en acusar al socialista de ser el «presidente del club de fans» de Pedro Sánchez, al tiempo que reivindicó, una vez más, el haber presentado un proyecto presupuestario para la comunidad en tiempo y forma. Esto, sostuvo el jefe de filas de los populares en Galicia, es lo que le permite anunciar nuevas medidas en vivienda frente «a la demonización de los promotores» que ha atribuido al Ejecutivo central