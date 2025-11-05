Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta triplica la financiación para proyectos de vivienda protegida para vender

El importe ascenderá hasta los 15 millones de euros, a lo que se suman más ayudas para rehabilitar inmuebles

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este miércoles en el Parlamento de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este miércoles en el Parlamento de Galicia / Xurxo Martinez | Efe

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

El Ejecutivo gallego triplicará la financiación actual para proyectos de vivienda protegida cuyo objetivo es la venta. Así lo anunció este miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quién explicó que esta partida se elevará de los cinco millones de euros hasta los 14.

Esta no es la única medida anunciada por el mandatario autonómico en su intervención en el Parlamento gallego, y es que también dio a conocer un nuevo plan de ayudas que cubrirá hasta el 75% de las obras de rehabilitación de inmuebles en municipios que no alcancen los 5.000 habitantes. Rueda contestó de este modo a una pregunta echa por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien lo acusó de «priorizar» las «consignas» de Génova a los «intereses» de la Galicia.

Rueda no tardó en acusar al socialista de ser el «presidente del club de fans» de Pedro Sánchez, al tiempo que reivindicó, una vez más, el haber presentado un proyecto presupuestario para la comunidad en tiempo y forma. Esto, sostuvo el jefe de filas de los populares en Galicia, es lo que le permite anunciar nuevas medidas en vivienda frente «a la demonización de los promotores» que ha atribuido al Ejecutivo central

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
  2. El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
  3. Confirmado el calendario laboral de Galicia 2026: doce festivos comunes y cuatro grandes puentes
  4. Luis Zahera y Tamar Novas ya trabajan en un nuevo proyecto para Netflix, una especie de ‘La casa de papel’ con sello gallego
  5. Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher
  6. Más de 1.000 taxistas de toda Galicia rodean San Caetano para protestar contra el «negocio ilegal» de los VTC
  7. Un Samaín con temporal: avisos por lluvias y viento fuerte en buena parte de Galicia los próximos días
  8. Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada

La salud mental, a debate en el Parlamento gallego: Rueda ratifica 21 nuevos psicólogos en Primaria y Pontón le reclama más de 100

La salud mental, a debate en el Parlamento gallego: Rueda ratifica 21 nuevos psicólogos en Primaria y Pontón le reclama más de 100

La Xunta triplica la financiación para proyectos de vivienda protegida para vender

La Xunta triplica la financiación para proyectos de vivienda protegida para vender

Las dos Galicias: temporal en el Atlántico y 25 grados con incendio forestal en A Mariña

Las dos Galicias: temporal en el Atlántico y 25 grados con incendio forestal en A Mariña

La gran apuesta de la TVG para hacer frente a 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos

La gran apuesta de la TVG para hacer frente a 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos

El guiño a A Coruña que Rosalía hace en su nueva canción 'Reliquia'

El guiño a A Coruña que Rosalía hace en su nueva canción 'Reliquia'

La UDC enfría el grado propio y da dos años a la Xunta para descentralizar Medicina

La UDC enfría el grado propio y da dos años a la Xunta para descentralizar Medicina

Galicia lidera la riqueza en España de la mano de sus grandes fortunas

Galicia lidera la riqueza en España de la mano de sus grandes fortunas

Galicia se prepara para la Superluna de Castor: ¿Cuándo y cómo ver la luna más brillante del año?

Galicia se prepara para la Superluna de Castor: ¿Cuándo y cómo ver la luna más brillante del año?
Tracking Pixel Contents