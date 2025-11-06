Galicia registró un octubre cálido y seco: 26% menos de lluvia, 1,6 grados por encima de la media

Llovió muy poco e incluso se pudo ver a algún bañista dándose un chapuzón en las playas gallegas, una estampa poco habitual en el décimo mes del año en la comunidad. Las precipitaciones acumuladas en el país fueron un 26% más inferiores de lo normal, acompañadas de un clima cálido, con una temperatura media de 16 grados, 1,6º por encima de la media, según el avance del último informe climatológico de MeteoGalicia.

Tal y como recogieron las once estaciones meteorológicas representativas, las desviaciones de temperatura mínima (0.9 º) y máxima (2,4º) fueron también superiores a los valores comunes en esta época del año. La temperatura mínima registrada fue de 5,1 grados y 6,3º en las comarcas de Limia y Verín y en las sierras de Queixa y Eixe, respectivamente. Respecto a las máximas, se llegaron a alcanzar temperaturas entre los 22,9 y 24,5 grados en las riberas del Miño ourensano y los valles del Sil, del Soldón, del Támega y del Tea.

Las precipitaciones que se acumularon en los últimos días del mes ni siquiera pudieron alcanzar los valores propios de octubre en la mayor parte de Galicia. La media acumulada fue de 123 litros por metro cuadrado. Las más elevadas se registraron en la fachada atlántica, con valores de entre 250 y 300 litros por metro cuadrado, llegando a los 350 en el entorno de la sierra del Suído. Los acumulados más bajos, entre los 20 y los 40 litros por metro cuadrado, se encontraron en la mitad septentrional de A Mariña y en áreas de los valles de los ríos Sil y Navia.

Noviembre, con temporal

El undécimo mes comenzó con una fuerte borrascaque dejó rachas de viento de hasta 137,2 km/h en Viveiro y una acumulación de 93,7 l/m2 en Lousame tras las fuertes lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso naranja para todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra hasta primera hora de la tarde de este jueves por viento y olas de hasta 7 metros de altura. La provincia de Lugo, por su parte, convivirá todo el día con alerta amarilla con rachas de viento de 100 km/h y un descenso de las temperaturas.