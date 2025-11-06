Galicia regresa a cines con esta emotiva comedia de «segundas oportunidades»

«Una película para todos los públicos que habla sobre las segundas oportunidades que pasan en trenes de la manera más inesperada», así resume a EL CORREO GALLEGO el cineasta Carlos Solano –nominado al Goya en 2016 por el cortometraje Extraños en la carretera– su primera película, Leo&Lou, comedia emotiva rodada en Galicia que llega a las salas de cine españolas este viernes.

El largometraje nos presentará a Leo –a la que da vida la joven debutante Julia Sulleiro–, una huérfana de diez años que se fuga de un centro de acogida en busca de ese lugar al que uno siente que pertenece. En su camino, esta pequeña que deja de hablar desde que pierde a sus padres en un accidente en el mar se cruza con Lou (Isak Férriz), un tipo gruñón experto en meterse en líos que cree que le hace un favor llevándola de vuelta a casa, pero Leo le ha convertido, sin él saberlo, en su compañero de fuga rumbo a una competición de pesca.

De esta forma, esta peculiar pareja, formada por una niña que no habla y un hombre que no quiere escuchar, emprende una divertida e inesperada aventura que les cambiará la vida para siempre.

Actores de la talla de Manuel Manquiña (Airbag), Marta Larralde (Olympo), María Pujalte (Vota Juan) y Maggie Civantos (Vis a Vis), entre otros, completan el reparto de un trabajo rodado en localidades gallegas como A Coruña, Culleredo, Redes, Ares, Narón, Ferrol y Covas (Viveiro) que se convierten en un protagonista más de esta emotiva historia.