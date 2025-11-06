Galicia veda la pesca del salmón para la próxima temporada en todos sus ríos

La temporada de pesca continental en Galicia para el año 2026 ya tiene fechas oficiales y también novedades, entre ellas una muy relevante: la veda total del salmón en los ríos de la comunidad. La Xunta da de este modo un paso al frente prácticamente pionero en España y que tiene un único objetivo: la preservación de una especie cuyas poblaciones sufren un alarmante retroceso en los últimos años.

Así se acordó este jueves en el Consello Galego de Pesca Continental, presidido por la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, y que contó con la participación de una amplia representación de los distintos agentes implicados en este sector en la comunidad.

La Xunta prohíbe la pesca de salmón en 2026 en todos los ríos gallegos como medida de conservación y, de forma paralela, llevará a cabo un seguimiento de la evolución de las principales poblaciones gallegas de esta especie, mediante el empleo de diversas metodologías, como el uso de contadores automáticos ya existentes en los ríos Ulla, Eo y Landro con el fin de estudiar el paso de salmones adultos. Además, está prevista la colocación el próximo año de, por lo menos, dos nuevos contadores en las presas de Bora, en el río Lérez, y A Freixa, en el río Tea.

Asimismo, se continuará con el estudio de seguimiento de la especie (adultos y juveniles) mediante el funcionamiento de la estación de Ximonde, en el río Ulla, como se viene haciendo desde 1993. En el resto de ríos donde aún quedan poblaciones de esta especie, como puede ser el Masma, se programarán inventarios de pescados mediante pesca eléctrica para la posible detección de juveniles.

Desde la Federación Galega de Pesca su presidente, Manuel Mouzo, aplaude la medida. "Creo que a veda do salmón é unha decisión valente da nosa Administración autonómica, e conta con todo o noso apoio. Galicia dá así un paso moi importante, e necesario, no seu compromiso coa especie raíña dos nosos rios. O noso peregrino de prata, o salmón!".

También había voces que pedían el mantenimiento de alguna posible captura de salmón, aunque fuese simbólica, para conservar tradiciones como la del concurso de pesca de la fiesta de A Estrada.

Fechas para la trucha y el reto

Más allá del salmón, cuya prohibición de pesca también está sobre la mesa en otras comunidades, el Consello Galego de Pesca Continental aprobó el calendario oficial para la temporada 2026 de pesca fluvial, que con carácter general comenzará el próximo 15 de marzo y se extenderá hasta el 31 de julio.

Durante la reunión, se analizaron las propuestas a tener en cuenta en la orden anual que se publicará próximamente y que regulará los períodos hábiles de pesca para la próxima temporada, abordándose también el establecimiento de las respectivas normas y determinaciones para cada especie.

Así, en el caso de la trucha, el período general se abrirá el 15 de marzo de 2026 prolongándose su pesca hasta el 31 de julio, con las excepciones de las masas de agua salmoneras, de reo y las de montaña, en las que la temporada comenzará más tarde, concretamente el 1 de mayo.

Por otra parte, en los cotos de pesca intensiva y en los tramos de pesca sin muerte, se podrá pescar hasta el 30 de septiembre, mientras que en los cotos con convenio, con carácter general la temporada se prolongará hasta la misma fecha en la modalidad de sin muerte.

Por lo que respecta al reo, el período general se extenderá al igual que este año del 1 de mayo al 31 de julio, prolongándose hasta el 30 de septiembre en algunos cotos.

El problema del cormorán

Por último, se informó de los principales resultados del Plan de manejo de las poblaciones de cormorán grande en Galicia, tras constatar el incidente que esta especie está ocasionando sobre las poblaciones piscícolas, especialmente en el caso de los salmónidos, sobre los que depreda de forma intensiva. El objetivo es minimizar su presión depredadora sobre los peces y garantizar que las medidas que se adopten no incidan negativamente en la conservación de esta ave.

El plan de manejo se desarrolló en 8 cotos de las 4 provincias gallegas, realizándose un total de 32 recorridos de censado y tras los resultados conseguidos, se aplicaron las medidas para los distintos niveles de manejo establecidos en el plan y se evaluaron los resultados de las mismas.