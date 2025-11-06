Aumenta el riesgo de gripe aviar: las gallinas de 40 concellos de Galicia permanecerán encerradas

Desde el próximo lunes queda prohibida la cría al aire libre de aves de corral en todo el Estado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha tomado la decisión este jueves ante el aumento de riesgo de la gripe aviar, una enfermedad que se propaga por Europa y que desde enero mantiene confinadas a las gallinas de 11 concellos gallegos . Desde el 1 de julio, se han notificado 139 focos a nivel europeo, 14 de ellos en explotaciones españolas. En el caso de aves silvestres, la cifra comunitaria alcanza los 708 focos, de los cuales 68 corresponden a España. También se han registrado 33 focos en aves cautivas, cinco dentro del Estado español.

En Galicia las restricciones afectan a 40 municipios, dando que el Ministerio ha ampliado ese confinamiento a otras 29 localidades más situadas en zona de especial vigilancia (ZEV). La Consellería de Medio Rural indicó que las aves de corral de los 11 concellos de zona de especial riesgo (ZER) ya estaban obligadas a permanecer encerradas desde hace casi un año. El 20 de enero se adoptaron las primeras medidas preventivas contra la gripe aviar, por lo que se prohibió su cría al aire libre.

Sin embargo, por el momento en la comunidad solo se detectaron casos de la enfermedad en aves silvestres. Según los datos del Ministerio, en lo que va de 2025 hubo 9 casos, de los más de 60 registrados en todo el país. También se detectó un incremento «de riesgo significativo evidenciado por un aumento en el número de municipios en nivel de riesgo alto o muy alto», según el MAPA. Localidades que, además, «en muchos casos están incluidas en zonas de especial riesgo y en las de especial vigilancia», añade el informe. Es por eso que, a partir del 10 de noviembre, las mismas medidas que se están aplicando en las Zonas de Especial Riesgo se tomarán también en las consideradas Zonas de Especial Vigilancia.

Concellos afectados Zonas de especial riesgo (ZER), confinadas desde el 20 de enero: Pontevedra: Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa

Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa A Coruña: Cerceda, Ordes, Tordoia

Cerceda, Ordes, Tordoia Lugo: Xove Zona de especial vigilancia (ZEV): A Coruña: Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo, Zas

Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo, Zas Lugo: Ribadeo, Trabada

Ribadeo, Trabada Ourense: Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos, Xinzo de Limia

Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos, Xinzo de Limia Pontevedra: Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, A Guarda, Marín, Meis

Prohibido criar ocas, patos y otras aves

Las gallinas no son las únicas afectadas. El Ministerio también ha decretado la prohibición de criar aves de corral en todas las ZEV, aunque se podrá levantar esta restricción siempre y cuando se utilicen sistemas de protección, como telas pajeras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. Para ello, los animales deberán alimentarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida el acercamiento de aves salvajes.

Tampoco se podrán criar patos, gansos, ocas u otras especies de corral, ni darles agua procedente de depósitos a los que puedan acceder las silvestres. En esa misma línea, en todas las localidades afectadas queda prohibida la presencia de aves de corral o cautivas en centros de concentración de animales, como certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones o celebraciones culturales. En el resto de municipios que quedan al margen de todas estas medidas, el Ministerio aconseja a las autoridades que conciencien a la población para que incremente también las medidas de seguridad. Estas deberán ir encaminadas a evitar el contacto entre las aves de corral y las silvestres, pues son estas últimas las que están extendiendo la enfermedad por toda Europa.