Una serie rodada en Santiago y la rave de Oliver Laxe entre los nominados a los Premios Forqué 2025

Los Premios José María Forqué, que reconocen las mejores producciones cinematográficas del año, han anunciado este miércoles las nominaciones de su 31º edición.

Las obras finalistas a los Forqué, cuya gala se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid, se han designado entre un total de 357 producciones (22 menos que el año pasado). Entre todas las nominaciones destacan varias con un sello de feito en Galicia, entre las que están la rave en el desierto de Oliver Laxe (Sirat), el actor compostelano Luis Zahera (Animal) o el coruñés Mario Casas (Muy lejos).

'Sirat' continúa su carrera hacia el Oscar

Juntar en la misma frase audiovisual, premios y Galicia es últimamente sinónimo de Sirat. Tras conquistar recientemente el Golden Hugo, el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Chicago, la última obra de Oliver Laxe suma una nueva nominación en su carrera hacia el Oscar, donde fue seleccionada como la propuesta española para competir en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Una imagen de 'Sirat' / Movistar +

En esta ocasión, el filme sobre un padre que busca a su hija en las raves de Marruecos opta al galardón a Mejor Largometraje de Ficción, única nominación con la que cuenta en estes Premios Forqué.

Sirat competirá con Los Domingos (Alauda Ruiz), Maspalomas (Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi) y Sorda (Eva Libertad). Precisamente esta última cinta, sobre las dificultades de una embarazada y madre sorda, es la que cuenta con más nominaciones, un total de cuatro. Además de la ya mencionada nominación a Mejor Largometraje de Ficción también aspira al Premio al Cine y Educación en Valores, a Mejor Interpretación Masculina (Álvaro Cervantes) y Femenina (Miriam Garlo).

Mejor Largometraje de Ficción #31Forqué

13 de diciembre, Madrid pic.twitter.com/nebnJE669i — Premios Forqué (@PremiosForque) November 5, 2025

La comedia rural gallega rodada en Santiago

Rodada en Santiago y alrededores, la comedia rural gallega Animal (Víctor García León) está también entre las nominadas, en este caso al premio a Mejor Serie de Ficción.

Convertida ya en un fenómeno de masas, situándose rápidamente como una de las ficciones de habla no inglesa más vista en el mundo y con una segunda temporada ya confirmada, la serie competirá por el premio con la serie sobre el 23-F Anatomía de un instante (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), la segunda temporada de Poquita Fe (Pepón Montero y Juan Maidagán) y Pubertat (Leticia Dolera).

No es, sin embargo, la única nominación con la que cuenta Animal en esta edición de los Premios Forqué. Y es que su protagonista, el compostelano Luis Zahera, que interpreta a un veterinario de muy malas pulgas, opta también a alzarse con el galardón a Mejor Interpretación Masculina en Series de Ficción. Tendrá en frente a Álvaro Monte (Anatomía de un instante), Javier Cámara (Yakarta) y Raúl Cimas (Poquita Fe).

El compostelano Luis Zahera, en una escena de ‘Animal’ / Netflix

Mario Casas, nominado a mejor actor

También en el apartado interpretativo, en este caso de las películas, habrá representación gallega entre los nominados. El coruñés Mario Casas es uno de los finaltistas a Mejor Interpretación Masculina por su papel en Muy Lejos. Un filme donde da vida a Sergio, un joven que tras un ataque de pánico cambia de vida y de hogar y que le sirvió para lograr la Biznaga en el Festival de Málaga.

Mario Casas en un fotograma de 'Muy lejos' / Cedida

Junto a él estarán Alberto San Juan por su papel en La cena (filme en el que también participa Mario Casas), Álvaro Cervantes por Sorda y José Ramón Soroiz por Maspalomas.

Un 'Decorado' gallego

Donde también hay presencia gallega es en la categoría de Mejor Largometraje de Animación con Decorado, el nuevo proyecto del coruñés Alberto Vázquez, el gallego con más Premios Goya (cuatro) junto a la directora ferrolana Chelo Loureiro.

El filme, una combinación de sátira, surrealismo y humor negro que sirve como una reflexión de sus pequeños protagonistas sobre si viven en un mundo real o no, compite con Bella (Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco), El tesoro de Barracuda (Adrià García) y La luz de Aisha (Shadi Adib).