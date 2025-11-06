El primer temporal del otoño deja un reguero de incidencias y vientos de 155 km/h

Casi 200 incidencias, vientos que alcanzaron los 155 kilómetros por hora y abundantes lluvias. Es el balance que deja el primer temporal del otoño en Galicia. El paso del frente por la comunidad afectó especialmente a las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde se mantiene la alerta naranja por fuerte oleaje hasta las 12 del mediodía de hoy en el caso de la Costa da Morte y las Rías Baixas y hasta las 15.00 horas en el noroeste de la costa coruñesa.

De acuerdo con el balance facilitado por el 112 Galicia, la mayor parte de las 199 incidencias registradas estuvieron relacionadas con la presencia de árboles y ramas caídas en las carreteras, con un total de 110 registros. Además, se notificaron 21 casos de cables en las vías, 11 de tierras o piedras y 7 de bolsas de agua que obstaculizaban la circulación. Por provincias, A Coruña encabezó el listado de incidencias, con 74; seguida de Pontevedra, con 55; Lugo, con 34, y Ourense, con 32.

Entre los ayuntamientos más afectados destaca Carballo, que encabezó la lista de incidencias registradas. Santiago, A Coruña, Fisterra, Muxía, Vimianzo, Narón y Arteixo también sufrieron con especial intensidad los efectos del temporal. En Pontevedra, el mal tiempo castigó sobre todo al municipio de A Estrada, al igual que a Ourense capital y a los ayuntamientos lucenses de Samos, Pantón y Vilalba, que también se vieron particularmente afectados.

Durante la jornada de ayer, la estación que Meteogalicia tiene en Lardeiras, en Carballeda de Valdeorras, registró vientos de hasta 154,5 km/h. También en O Penedo do Galo, en Viveiro, se notificaron rachas superiores a los 137 km/h y en Vimianzo alcanzaron los 121,8 km/h.

Por lo que respecta a las precipitaciones, las mayores acumulaciones se registraron en la Serra do Faro, en Rodeiro, con 73,8 litros por metro cuadrado. También en el Alto do Faro de Chantada se acumularon más de 60 litros por metro cuadrado, al igual que en Salvaterra do Miño y en Lousame.

Cortes de luz y garajes anegados en Costa da Morte

El temporal de viento y lluvia se dejó notar con especial virulencia en Costa da Morte. En Carballo, la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico hizo necesario cortar al tráfico la carretera de Sofán a Piña. Fisterra fue otra de las localidades más afectadas. Allí, dos garajes quedaron anegados por el agua y tanto la capital municipal como otros puntos del ayuntamiento sufrieron cortes del suministro eléctrico.

En Corcubión, una pequeña embarcación rompió amarras y acabó varadas en las rocas. En otros concellos, como Muxía, también se registraron caídas de árboles y cortes del suministro eléctrico y del servicio telefónico. Un rayo cayó sobre un poste de la red eléctrica destrozando parte del tendido.

Además, la Comisión Escolar de Alertas suspendió ayer las actividades en el exterior de los centros educativos de Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois, así como en otros 45 concellos, entre ellos los de Caldas de Reis, Portas, Pontecesures y Valga.

Un incendio forestal en Cervo obligó al desalojo de 40 vecinos / E. P.

Incendio en la Mariña y más de 25 grados

Se da la circunstancia de que mientras el temporal barría la Galicia atlántica, un incendio forestal obligaba a desalojar a unos 40 vecinos en Cervo, en la Mariña lucense, donde las temperaturas superaron ayer los 25 grados. El fuego se inició de madrugada cerca de una zona de viviendas.